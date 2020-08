Mestna občina Ljubljana bo še do konca tega meseca na pločnik pred evangeličansko cerkvijo na Gosposvetski cesti ponovno namestila monolitno bronasto ploščo v spomin na 500. obletnico protestantizma, ki je posvečena Martinu Lutru, Primožu Trubarju, Adamu Bohoriču ter Juriju Dalmatinu. Občina je ploščo odstranila novembra lani in njeno mesto začasno zapolnila z asfaltom.

Kot so pojasnili na oddelku za gospodarske dejavnosti in promet, so ploščo dali odstraniti, ker so njeni robovi odstopili in se nekoliko upognili navzven. Zaradi tega je obstajala nevarnost, da bi se kdo od pešcev spotaknil ob odstopljene robove. Tudi za kolesarje so bili nevarni, saj je del kolesarske steze na prenovljeni Gosposvetski cesti speljan čez omenjeno ploščo.

Dodatnih stroškov ne bo

Na občini so dejali, da je bilo ploščo treba predelati. Vzrok za zvijanje plošče so bile po pojasnilu oddelka za gospodarske dejavnosti in promet vremenske razmere in površina plošče. Na vprašanje, kako bodo zagotovili, da se ob ponovni namestitvi spominske plošče to ne bo več dogajalo, so na občini odgovorili, da bo izvajalec težavo odpravil z boljšim sidranjem. Čeprav naj bi šlo pri odpravi napake za večji poseg, občina z njim ne bo imela dodatnih stroškov, saj so na oddelku zagotovili, da je odprava te napake vključena v garancijo.

Spomnimo, da je ob načrtovani prenovi arhitekturni atelje Medprostor na območju pred evangeličansko cerkvijo Primoža Trubarja predvidel manjši trg, ki od preostalega dela Gosposvetske ceste izstopa, ker je tlakovan z granitnimi tlakovci. Občina je na trg dala postaviti klop in na pobudo evangeličanske cerkve tudi omenjeno spominsko ploščo ob obletnici reformacije. Plošča meri 209 krat 209 centimetrov, napis na njej pa spominja na začetke in ključne dosežke slovenske reformacije. Poleg slovenskega besedila sta zapisana še angleški in nemški prevod.

Dobro leto trajajoča prenova Gosposvetske ceste je bila zaključena leta 2018 tik pred začetkom novega šolskega leta. Gradbeni delavci so v okviru ureditve ulice obnovili vodovod, kanalizacijo, plinovod, vročevod in javno razsvetljavo. Največja pridobitev prenove pa so urejene površine za pešce in kolesarje, taktilne oznake za slepe ter drevesa. Občina je namreč na Gosposvetski cesti zasadila drevored 58 črnih gabrov.