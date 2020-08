Na prodajnih mestih bo možen tudi nakup subvencioniranih vozovnic. Da bi zmanjšali nevarnost okužb s koronavirusom, pa v LPP vse upravičence do subvencionirane vozovnice pozivajo, da vlogo oddajo na spletu. Vloga je na voljo v elektronski obliki na spletni stani eUprave. Za oddajo vlagatelj potrebuje le e-identiteto, ki jo lahko brezplačno uredi na najbližji upravni enoti (digitalno potrdilo ali smsPASS). »Prednost oddaje elektronske vloge za subvencionirano enotno vozovnico preko portala eUprava je v tem, da po potrditvi oddane vloge vlagatelj v nekaj minutah dobi tudi odločitev o upravičenosti do subvencionirane vozovnice in povezavo na spletni nakup vozovnice. Spletni nakup opravijo pri izbranem prevozniku. Vozovnica se na kartico naloži ob prvem vstopu na prevozno sredstvo (avtobus ali vlak),« navajajo v LPP in vse, ki nimajo možnosti za spletno urejanje vloge in spletni nakup, prosijo, da si uredijo vlogo in vozovnico že v predprodaji in da ne čakajo na zadnje dni avgusta in na 1. september, ko so običajno daljše vrste za nakup vozovnice.