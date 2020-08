Na meji daleč od pričakovane gneče

V nasprotju s pričakovanji večjega navala slovenskih dopustnikov s Hrvaške, vsaj kar se tiče mejnih prehodov na območju PU Novo mesto, konec tedna ni bilo. Tako vse kaže, da bodo mnogi uživali do konca in se vrnili domov “šele” jutri, torej tik preden se izteče rok, do katerega se je možno vrniti s Hrvaške, brez da bi v roke dobili odločbo o karanteni.