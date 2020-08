***

Matej Lahovnik je povedal, da lahko ugodne gospodarske razmere pokvarijo državljani z neodgovornim obnašanjem, s podcenjevanjem ukrepov, ki jih predlagata vlada in NIJZ. Lahovnik si želi, da se ohrani dobra epidemiološka slika. Kajti dokler bo ta slika dobra, bomo lahko tudi normalno kupovali, bo denar krožil in to je ključno v tej krizi.