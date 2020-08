Trg neodvisnosti je preplavilo na tisoče demonstrantov, oblečenih v rdeče-bele barve opozicije. Skupina žensk pa je protestirala proti policijskemu nasilju. "Samo dve zahtevi imamo: poštene volitve in ustavitev nasilja," je za francosko tiskovno agencijo AFP povedal 32-letni protestnik.

Oblasti so sicer izdale opozorilo državljanom, naj ne sodelujejo na "ilegalnih demonstracijah". Obrambno ministrstvo pa je sporočilo, da bo moralo zaščititi spomenike druge svetovne vojne, ki jih je označilo za "sveta mesta". Zaprte so tudi štiri postajališča podzemne železnice v središču Minska.

Lokalni mediji so medtem na družbenih omrežjih objavili več posnetkov, iz katerih je razvidno, da policija skuša protestnike razgnati z vodnim topom.

Lukašenko je sicer že večkrat napovedal, da bo za zatrtje protestov uporabil tudi vojsko. A številni državljani v Belorusiji na drugi strani poudarjajo, da se "zadnjega diktatorja Evrope" ne bojijo več.

Solidarnostni shodi so danes potekali tudi v sosednji Litvi, kjer nameravajo protestniki skleniti človeško verigo od Vilne in vse do meje z Belorusijo. Minevajo namreč tri desetletja, odkar so se prestolnice baltskih države s človeško verigo povezale v nasprotovanju ruskim oblastem.

Vse od predsedniških volitev 9. avgusta - na njih naj bi po uradnih izid prepričljivo zmagal Lukašenko, a opozicija to zavrača in terja ponovitev volitev - v Belorusiji potekajo protivladni protesti, ki jih spremljajo množične aretacije in brutalno nasilje varnostnih sil. Kakih 7000 protestnikov je bilo aretiranih, več jih je v nejasnih okoliščinah umrlo.