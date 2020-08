Medved je policista napadel v soboto okoli 22.30 v naselju Andalo, okoli 35 kilometrov severozahodno od glavnega mesta pokrajine Trento. Na policista se je dve leti in pol star in 121 kilogramov težak medved spravil v bližini tamkajšnjega jezera.

Policista je zbil na tla in mu zadal več ran. Zver so ujeli nekaj ur pozneje, medtem ko je iskala hrano v koših za smeti, in jo odpeljali na ograjeno območje, so sporočile lokalne oblasti.

Medvede so v gozdove Trentina ponovno naselili pred leti, in sicer v okviru programa, financiranega iz evropskih sredstev. Od tedaj prihaja tudi do vse več potencialno nevarnih srečanj med njimi in ljudmi.

Tako je v juniju medvedka napadla očeta in sina, ki sta bila tam na potepu. Ujeli so jo konec julija, jo opremili z oddajnikom, nato pa spustili nazaj v gozdove. Za še enim medvedom, ki je kar dvakrat ušel ujetništvu, pa so lokalne oblasti izgubile sled, saj je očitno izgubil ovratnico z oddajnikom.