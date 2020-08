Londonska policija je na Twitterju navedla, da si mehaniki prizadevajo čim prej odpraviti napako, voznikom pa svetovala, naj poiščejo alternativno pot. Za pešce medtem most, ki velja za eno najbolj prepoznavnih znamenitosti Londona, ostaja odprt, so pojasnili v korporaciji City of London, ki je lastnica mostu.

Most so zgradili med letoma 1886 in 1894, dolg je 244 metrov, visok pa 65 metrov. Zaradi potreb visokih ladij ga vsako leto dvignejo približno 800-krat, dnevno pa ga prevozi 21.000 vozil in prehodi okoli 40.000 ljudi.