Južnokorejski center za nadzor in preprečevanje bolezni je sporočil, da so večino novih okužb zabeležili na širšem območju Seula, kjer živi približno polovica od 51 milijonov Južnokorejcev.

Pristojni so opozorili, da bodo morali zaostriti omejitvene ukrepe, ki bi lahko vključevali zaprtje šol in podjetij, če bo število okužb še naprej naraščalo tako hitro.

"Razmere so zelo hude in resne, saj smo na robu vsesplošne pandemije," je opozoril direktor centra za nadzor in preprečevanje bolezni Jung Eun-kyeong. "Ostanite doma, če je možno," je pozval prebivalce in dodal, da število okužb še ni doseglo vrha.

Minuli teden so že zaostrili ukrepe na območju Seula, danes pa so jih razširili na celotno državo. Ukrepi vključujejo omejitve pri zbiranju ljudi, med drugim na verskih obredih, in zaprtje nočnih klubov, barov s karaokami in spletnih kavarn. Zaprte so tudi vse plaže.

Seulske oblasti so danes sporočile, da bodo od polnoči zaščitne maske obvezne v vseh zaprtih prostorih in na prostem, kjer se zbira večje število ljudi, poročajo tuje tiskovne agencije.

V Južni Koreji so od začetka izbruha novega koronavirusa zabeležili skupno 17.399 primerov okužbe in 309 smrti zaradi covida-19.