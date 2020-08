Tekma je potekala ob varnostnih omejitvah, povezanih z novim koronavirusom, zaradi potovalnih omejitev v Franciji ni bilo tekmovalcev iz Azije, a kljub temu je bila konkurenca zelo močna, saj so nastopili vsi najboljši tekmovalci iz Evrope.

Med njima sta bila tudi Janja Garnbret in Domen Škofic, ki sta se pred 5000 navijači, toliko jih je lahko bilo na prizorišču, upoštevajoč navodila francoskih zdravstvenih oblasti, v disciplini težavnost zavihtela na drugo mesto.

V ženski konkurenci je svojo prvo zmago slavila Italijanka Laura Rogora, pri moških pa je bil najboljši češki plezalec Adam Ondra.

Pred štirimi leti sta Janja Garnbret in Domen Škofic v Brianconu ugnala vse tekmovalce, tokrat pa sta se zavihtela na drugo mesto. Garnbretova je bila tudi lani na tem prizorišču druga, Škofic pa je znova okusil slast stopničk po več kot 21 mesecih.

"Komaj sem čakala, da bo na sporedu mednarodna tekma. Potrebovala sem nekaj, da mi zopet požene adrenalin po žilah. V polfinalu je bila težja smer in kar malce jezna sem bila nase, da sem jo slabše odplezala. Mogoče zato, ker je to bila prva tekma po dolgem času in je bilo skoraj da malce treme. V finalu sem bila precej boljša," je povedala 21-letnica, ki vse svoje sile usmerja na svoj premierni olimpijski nastop prihodnje leto v Tokiu.

Omejitve zaradi koronavirusa je niso spravile iz ravnovesja. "Vse omejitve so bile sprva videti precej bolj zakomplicirane, kot je bilo v resnici. Tekmovalci smo morali držati medosebno razdaljo, skrbeti za ustrezno razkuževanje in imeti svojo plezalno vrv, a drugače je bilo skoraj vse enako. Tako da smo se lahko v celoti osredotočili na plezalno steno."

Tudi Škofic je bil novih stopničk zelo vesel. "Bilo je neverjetno spet plezati pred večtisočglavim občinstvom. Vzdušje je bilo vrhunsko."

Ali je pomislil, da bi lahko ponovil rezultat izpred štirih let? "Mogoče je bila Janja pripravljena na novo zmago, jaz ne. Če bi mi kdo pred tekmo rekel, da bom četrti, bi bil tega vesel, a da bom drugi, si sploh nisem zamislil. Kot kaže, sem tudi jaz v najboljši formi. Še naprej bom treniral podobno kot do zdaj, če bodo tekme ali ne. Nimam posebnih načrtov, vleče me nazaj v skalo, kjer sem veliko že od pomladi."

Slovenija je imela v finalu kar štiri predstavnice, največ med reprezentancami, kar je nov lep dosežek slovenske reprezentance v športnem plezanju. Poleg njih še dva moška finalista.

Vita Lukan in Tjaša Kalan sta osvojili peto in šesto mesto, Lucija Tarkuš je svoj prvi finale na tekmah najvišje ravni končala na devetem mestu od devetih tekmovalk, ki so se pomerile v finalu.

Luka Potočar je pristal tik pod stopničkami, osvojil je četrto mesto, kar je njegov najboljši dosežek na tekmah za svetovni pokal. "Če bi mi kdo pred tekmo ponudil četrto mesto, bi ga z veseljem vzel, tako da ni nobenega grenkega priokusa. Odplezal sem najboljše, kot sem lahko. Tekmovati med najboljšimi plezalci na svetu in biti četrti je enkratno. Organizatorji so pripravili vrhunsko tekmo. V prihodnje bom treniral po svojih najboljših močeh in ohranjal dobro formo."