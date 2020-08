Delno se bo zjasnilo. Predvsem v hribovitem svetu severne Slovenije bo popoldne nastalo nekaj ploh. Pihal bo veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 28, na Primorskem do 31 stopinj Celzija. Zvečer in sprva ponoči bodo predvsem v severni Sloveniji krajevne padavine, deloma nevihte. V drugi polovici noči se bo ozračje umirilo.

V ponedeljek bo zmerno do pretežno oblačno, ponekod na Gorenjskem bo občasno rahlo deževalo. Drugod bo povečini brez padavin. Več sonca bo na Primorskem, kjer bo še pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 18, na Primorskem okoli 22, najvišje dnevne od 19 do 24, na Primorskem do okoli 28 °C.

Obeti: V noči na torek bo ponekod občasno deževalo, čez dan se bo postopno jasnilo. V sredo bo sončno in spet topleje. Zapihal bo jugozahodni veter.