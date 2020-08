Dragić je bil izjemen že na začetku tekme, ko je kot za stavo metal za tri točke. Prvo četrtino je končal z 11 točkami, z metom iz igre 4:5, vključno s tremi trojkami (3:3) ter nato le še nadaljeval. Štiriindvajsetim točkam je na koncu dodal še šest asistenc, dva skoka, tri ukradene žoge, ob metu iz igre 8:17, trojkah 5:10 in prostih metih 3:5. Vsega skupaj je na parketu preživel 36 minut.

Miami je proti Indiani prikazal močno ekipno predstavo. Kar šest košarkarjev je doseglo dvomestno številko točk. V ospredju sta bila Ljubljančan in Jimmy Butler, ki je tekmo končal s 27 točkami in osmimi skoki, Bam Adabayo pa je imel na svojem računu 22 točk in 11 skokov.

Miami bo imel prvo zaključno žogo že v ponedeljek.

Na preostalih tekmah prvega kroga končnice je Milwaukee s 121:107 premagal Orlando, Milwaukee v seriji vodi z 2:1 v zmagah.

Oklahoma City je dobila tretjo tekmo proti Houstonu po podaljšku s 119:107. Houston vodi z 2:1 v zmagah.

Los Angeles Lakers pa so premagali Portland 116:108 za vodstvo z 2:1 v zmagah.