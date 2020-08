Garnbretova je bila v kvalifikacijah na vrhu skupaj z Italijanko, v polfinalu pa si je priplezala tretje mesto.

Tretje mesto je nocoj pripadlo Francozinji Fanny Gibert.

Slovenija je imela v finalu kar štiri predstavnice, največ med reprezentancami, kar je nov lep dosežek slovenske reprezentance v športnem plezanju.

Vita Lukan in Tjaša Kalan sta osvojili peto in šesto mesto, Lucija Tarkuš je svoj prvi finale na tekmah najvišje ravni končala na devetem mestu od devetih tekmovalk, ki so se pomerile v finalu.

Najboljša slovenska športna plezalka Janja Garnbret je lani v Brianconu prav tako osvojila drugo mesto.

Sezono 2019, v kateri je 21-letna Korošica navdušila s tremi osvojenimi naslovi svetovne prvakinje v težavnosti, balvanih in kombinaciji, je zaokrožila 27. oktobra z drugim mestom na tekmi v težavnosti v Inzaiu na Japonskem.

To je bila tudi zadnja tekme svetovnega pokala v športnem plezanju pred dolgim tekmovalnim premorom zaradi novega koronavirusa.

V Brianconu je na sporedu še moški finale z dvema slovenskima predstavnikoma Domnom Škoficem in Luko Potočarjem.

Mednarodni zvezi za športno plezanje je v Brianconu uspelo pripraviti prvo tekmo svetovnega pokala v športnem plezanju v letošnji sezoni, ki pa bo upoštevajoč epidemiološke razmere po svetu in omejitve glede potovanj najverjetneje tudi edina letos.