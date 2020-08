Domžalčani so v novo sezono prve lige krenili z željo, da se za razliko od zadnje predčasno otresejo boja za obstanek, v klubu pa si želijo priložnost, da se vnovič borijo tudi za Evropo. Vsaj v uvodu je naloga težka, saj so po pozitivnem testu na novi koronavirus ostali brez pripravljalnih tekem, manjkala pa je tudi peterica poškodovanih. Na drugi strani si Bravo želi trden status v prvoligaški druščini, a predvsem v napadu se bo morala ekipa, ki je izgubila tri ključne igralce, še uigrati.

V prvem delu vsaj v uvodu ni nič kazalo na dva gola, v drugem delu prve polovice pa se je igra razživela. Na stadionu ob Kamniški Bistrici se je Avsenikova Golica, ki zadoni ob domačih zadetkih, oglasila v 37. minuti, ko je Igorja Vekića premagal Dario Kolobarič. V lepi akciji je Predrag Sikimić dobil dolgo podajo s svoje polovice igrišča in dokazal lep pregled nad soigralci, podaljšal do Kolobarića, ta pa je poskrbel za mat v treh potezah.

Le pet minut kasneje je izenačil izkušeni 37-letni Luka Žinko. Ta je izkoristil izredno podajo Žana Trontlja preko polovice igrišča, vtekel in skoraj neoviran lepo ukanil sicer zanesljivega Gregorja Sorčana.

Pred tem je bilo na dveh straneh nekaj polpriložnosti, vse aktivnejši pa so postajali Domžalčani, ki pa na dobro postavljeno obrambo Brava niso znali dodati odločilne poteze, da bi prihajali do izrazitejših priložnosti. V 32. minuti je domača klop zahtevala enajstmetrovko po hitri akciji, ko je pred golom padel Amel Jakupović, a je sodnikova piščalka ostala nema. V ligah z vso potrebno tehnologijo bi sodniki ob tej akciji zanesljivo še enkrat pregledali posnetek.

A polpriložnosti je bilo na obeh straneh kar nekaj. Pri Bravu, ki je bil aktivnejši v uvodu in končnici, je lepa podaja s kota presenetila novinca iz Splita Mikeleja Šego, ko ga je žoga nepripravljenega zadela v desno nogo in dobro postavljeni Sorčan jo je brez težav ukrotil. Gostje so si v prvem delu priigrali kar sedem strelov s kota.

Drugi polčas se je začel živahno. V 49. minuti sta bila po predložku z desne strani za vodstvo gostov prekratka Mustafa Nukić in Šego, nato je goste z dvema zaporednima obramba dve minuti kasneje reševal Vekić. Nukić je v 57. minuti s težkega položaja na desni strani že premagal Sorčana, žogi pa je pot v gol preprečilo stičišče vratnice in prečke. Pritisk Brava je naraščal, zato je Dejan Djuranović domačo ekipo okrepil s svežimi močmi.

Bravo je ostal aktivnejši, v 89. minuti pa je Rok Kidrič ob prvem nastopu v ljubljanskem dresu poskrbel za zmagoviti zadetek in tri prvenstvene točke.

Prihodnji konec tedna bo Bravo že v soboto doma gostil povratnike v elito Gorico. Domžale pa čaka še druga domača tekma, nasprotnik bo Maribor.