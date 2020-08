V finalu kajakašev, kjer je konkurenca najbolj zgoščena je bil tokrat razred zase član domačega kluba Žan Jakše, ki je na savskih brzicah tudi že okusil slast zmage na tekmi svetovnega pokala leta 2018. Tokrat je z enkratno finalno vožnjo zmagal z več kot tremi sekundami naskoka pred Martinom Srabotnikom, na tretje mesto pa je priveslal Vid Kuder Marušič.

»Druga vožnja je bila brez večjih napak, ki bi vzele čas. Res sem zadovoljen. Škoda da nisem takšne vožnje pokazal že v prvo, ko je štelo za izbirne tekme, ampak tako je. Zadovoljen sem, jutri pa bom spet napadel v prvi vožnji,« je povedal Jakše. Vodilna po prvi vožnji Peter Kauzer in Niko Testen sta po napakah v finalni vožnji ostala brez zmagovalnih stopničk.

Med kajakašicami je na tehnično zahtevni progi naslov državne prvakinje osvojila Eva Terčelj, ki ji prvi nastop ni uspel po željah, na drugo mesto je priveslala Eva Alina Hočevar, na tretje pa Lea Novak. »Prav velike razlike med prvo in drugo vožnjo, z izjemo velike napake v prvi, ni bilo. Skozi izbirne tekme se zelo lovim: so toplo-hladni nastopi, zaradi česar ne morem biti zadovoljna. Trudim se, ampak ne gre vse po načrtih. Vseeno pa je zmaga na državnem prvenstvu lepa nagrada,« je povedala Trčeljeva.

Eva Alina Hočevar je bila na zmagovalnih stopničkah tudi v kanuju, kjer je zaostala za zmagovalko Aljo Kozorog in drugouvrščeno Leo Novak. Kozorogovi gre v letošnji sezoni odlično: »Danes sta bila pomembna oba nastopa, saj sem si želela zmagati na tekmi, hkrati pa biti tudi zanesljiva na izbirnih tekmah. Zjutraj sem se počutila nekoliko slabše, nisem bila tako eksplozivna, čoln ni stekel, zato nisem bila zadovoljna s prvo vožnjo. V drugem teku je bilo boljše, ne pa še tako, kakor bi želela.«

V moški kanuistični konkurenci je zmagal Luka Božič, na drugo mesto je priveslal njegov klubski kolega, sicer aktualni mladinski svetovni prvak Nejc Polenčič, tretji pa je bil Jure Lenarčič. Po vnovični zmagi je bil Luka Božič zadovoljen: »Prejšnji vikend smo se ogrevali, morali smo dirkati, danes pa je bila proga že bolj tehnično zahtevna. Zaradi tega je bilo treba na nekaterih mestih malo upočasniti čoln. Ključ do današnje zmage je bilo ustavljanje in potem dodajanje hitrosti. Mislim, da sem danes pokazal dve res izjemni vožnji.«

Za tretjo izbirno tekmo je štela prva vožnja, kjer so bili med kajakaši v ospredju Peter Kauzer, Niko Testen in Vid Kuder Marušič, v kanuju so prva tri mesta zasedli Luka Božič, Benjamin Savšek in Žiga Taljat, med kajakašicami Eva Alina Hočevar, Lea Novak in Ajda Novak, med kanuistkami pa Lea Novak, Alja Kozorog in Eva Alina Hočevar.

Popoldne so bile na sporedu še ekipne tekme državnega prvenstva, kjer so v kanuju prvaki postali Benjamin Savšek, Kelemin Vidmar in Jure Lenarčič, drugi so bili Luka Božič, Nejc Polenčič in Žiga Taljat, tretji pa Žiga Lin Hočevar, Martin Gale in Juš Javornik. V ženskem kajaku so prepričljivo zmagale Eva Terčelj, Ajda Novak in Helena Domajnko, pred Evo Alino Hočevar, Zalo Halec Makovec in Emo Lampič ter Nežo Jan Stupica, Gajo Bitenc in Ulo Skok. Domači kajakaši Žan Jakše, Luka Čižman in Vid Kuder Marušič so bili najhitrejši v konkurenci kajakašev, kjer so bili drugi Celjani Jan Ločnikar, Lan Tominc in Martin Srabotnik, tretji pa Ulan Valant, Marko Petek in Luka Oplotnik.

V nedeljo bo na Savi še zadnja izbirna tekma, ki bo tudi dala končne odgovore, kdo bo letos zastopal slovenske barve na napovedanih mednarodnih tekmovanjih.