Da na meji potekajo dela, je že pred dnevi prvi poročal radio Svobodna Evropa. Oblasti v Skopju so nato sporočile le, da ograjo postavljajo na srbski strani meje, nihče od oblasti v Beogradu pa tega zaenkrat ne želi komentirati, poroča AFP in dodaja, da se gradnja nadaljuje tudi danes in da je tam njihov fotograf.

Na spletni strani srbskega ministrstva za finance je sicer objavljen odlok, iz katerega med drugim izhaja, da naj bi ograja pomagala preprečiti širjenje novega koronavirusa v primeru »množičnih in nezakonitih« prehodov meje.

Srbija je ena ključnih tranzitnih držav na t. i. balkanski migrantski poti in v zadnjem času beleži povečan prihod beguncev in nezakonitih migrantov. V prvi polovici letošnjega leta so jih v državi registririali okoli 30.000, skoraj trikrat več kot v enakem obdobju lani.

Kot še spominja AFP, je več držav v regiji, med njimi Madžarska, Severna Makedonija in Slovenija, pred leti ob najhujšem migrantskem valu na svojih mejah postavilo ograje.

Predstavnica Visokega komisariata ZN za begunce (UNHCR) Mirjana Milenovski je sicer za AFP povedala, da ima Srbija kot vsaka država »suvereno pravico nadzorovati svoje meje«, a obenem ima tudi obveznost, da sprejema in procesira prošnje za azil.

»Srbija je ljudem, ki tam iščejo zaščito, v preteklosti zagotavljala dostop do azilnega postopka in nič ne nakazuje, da naj bi se ta praksa spremenila,« je dodala.