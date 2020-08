V petkovi popoldanski nesreči na nekdanji hitri cesti med Trebnjim in Novim mestom, v kateri sta poleg obeh voznikov vozil umrla tudi otroka v vozilu 38-letnega moškega, je prišlo do čelnega trčenja. Pri tem je vozilo 38-letnika zaradi silovitosti trka zgorelo, na kraju nesreče pa je umrla tudi 56-letna voznica drugega vozila.

Policisti okoliščine nesreče še ugotavljajo, v delo so se vključili izvedenci, ki bodo skupaj s prometnimi policisti podrobneje preučili sledove na kraju in na obeh vozilih, so pojasnili na PU Novo mesto.

Zaradi razjasnitve vseh okoliščin nesreče pa policisti pozivajo k sodelovanju morebitne očividce, ki so videli prometno nesrečo ali opazili vožnjo katerega od omenjenih avtomobilov na tem odseku ceste okoli 15. ure. Gre za temno siv Renault Megane z ljubljansko registracijo, ki je peljal v smeri proti Novemu mestu, in svetlo sivo Škodo Roomster z novomeškimi registrskimi oznakami.

Kakršenkoli podatek, ki bi lahko pojasnil vzroke in okoliščine dogodka, lahko očividci sporočijo na telefonsko številko policije 113 ali anonimni telefon policije 080 1200.