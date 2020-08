Po podatkih Univerze Johnsa Hopkinsa je covid-19 v državi doslej zahteval 55.794 življenj, poroča britanski BBC na svoji spletni strani.

Oblasti so uvedle stroge epidemiološke ukrepe, da bi med festivalom, za katerega so značilna molitvena in družinska srečanja, pa tudi množične procesije, omejile širjenje virusa. Omejili so zbiranja in tudi velikost figur priljubljenega božanstva Ganeš s slonjo glavo, ki lahko na ulice mest privabijo na tisoče vernikov.

Tradicionalno so figure Ganeša lahko visoke tudi do 10 metrov ali več in jih mora nositi več deset ljudi. Letos so oblasti določile, da so lahko visoke največ 1,1 metra, da bi zmanjšali množice, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

V prestolnici New Delhi v javnosti sploh ne bodo nosili figur božanstva, v epidemiji močno prizadetem Mumbaju pa so omejili dostop do morske obale, kjer se zadnji dan festivala več deset tisoč ljudi običajno zbere, ko potopijo umetelno izdelane figure božanstva.

Oblasti si želijo, da bi verniki letos praznovali doma, a tudi glineni kipci Ganeša, ki jih imajo doma, so lahko veliki največ 33 centimetrov.