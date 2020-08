Avtoritarni voditelj, ki državo s trdo roko vodi že več kot četrt stoletja in si je po uradnih izidih na predsedniških volitvah 9. avgusta s kar 80 odstotki glasov zagotovil že šesti zaporedni mandat, je danes obiskal vojaško oporišče v mestu Grodna, nedaleč od meje s članicama EU Poljsko in Litvo.

V svojem tamkajšnjem govoru je po poročanju beloruske tiskovne agencije BelTA, ki jo povzemajo druge tiskovne agencije, dejal, da tuje države razpihujejo notranjepolitično situacijo v Belorusiji in skušajo zanetiti "barvno revolucijo". Beloruska vojska se mora odzvati z najstrožjimi ukrepi, da zaščiti ozemeljsko celovitost države, je poudaril. Kot je še dodal, je treba v prvi vrsti zaščititi "zahodni dragulj v kroni Belorusije s središčem v Grodni".

Po volitvah so v Belorusiji izbruhnili največji protivladni protesti od razpada Sovjetske zveze. Protestniki in opozicija zahtevajo ponovitev volitev in vztrajajo, da je 9. avgusta večina podprla opozicijsko voditeljico Svetlano Tihanovsko. Režim se je na proteste odzval z nasiljem in aretacijami, Lukašenko pa je odgovornost za netenje politične krize pripisal Zahodu.

Voditelji EU so na virtualnem vrhu o Belorusiji v sredo sporočili, da ne priznavajo izida volitev in napovedali nove sankcije proti Belorusiji.