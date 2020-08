Tomaž Gantar o tem, da meni, da Pivčeva nima šans, da zdrži do kongresa stranke

»Mislim, da nima šans, da zdrži do kongresa, ker potem bo problem še na vladi, ker bo verjetno interpelacija. Nenazadnje ne vem, kaj bo s poročilom tudi KPK-ja, kolikor vem, je zahteva informacijskega pooblaščenca, da se razkrije poročilo o SRIPT-u, tako, da verjamem, da bo to razrešeno prej. Mislim pa, da ne bo za stranko dobro, če bo vse to trajalo do kongresa.«