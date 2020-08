Po podatkih Sledilnika za covid-19 so v petek okužbo potrdili v 26 občinah, največ v Ljubljani, in sicer deset. Tri okužbe so potrdili v občini Grosuplje, v drugih občinah pa po eno ali dve. Eno okužbo so zabeležili tudi med tujci.

Skupaj so doslej v Sloveniji potrdili 2617 okužb z novim koronavirusom, aktivnih pa je 370 primerov. Največ jih je v Ljubljani, kjer je aktivnih okužb 90. V Celju je aktivnih 24 ter po 11 v Tržiču in Grosupljem, kažejo podatki Sledilnika za covid-19.

Število aktivnih okužb v zadnjih dneh v Sloveniji narašča, tudi v prihodnje je po besedah ministra Tomaža Gantarja pričakovati večanje števila dnevno potrjenih okužb, in sicer zaradi vračanja Slovencev z dopusta na Hrvaškem, ki jo je Slovenija uvrstila na rdeči seznam.

Portal necenzurirano.si je danes objavil podatke o okužbah tujih turistov na Hrvaškem, ki kažejo, da se med 7. julijem in 17. avgustom ni okužil nihče od slovenskih državljanov, ki so julija in avgusta dopustovali v Istri in na Kvarnerju. Kot podatke evropskega sistema za opozarjanje in odzivanje o okužbah tujih turistov na Hrvaškem, ki jih je hrvaška vlada zajela v zadnjem poročilu o epidemiološkem stanju v državi, navaja portal, se je v tem obdobju na Hrvaškem okužilo 52 turistov iz Slovenije. Vsi z izjemo enega so se okužili v Novalji na Pagu, eden pa v Makarski.

Medtem pa je v Domu upokojencev Šmarje pri Jelšah, kjer so prejšnji teden v petek potrdili okužbo z novim koronavirusom pri eni od stanovalk, ostalo pri tem osamljenem primeru in se okužba ni razširila na druge stanovalce ali zaposlene. V petek so ponoven bris po enem tednu odvzeli še pri treh stanovalkah, ki so bivale v sobi z okuženo, a je bil ta negativen, je za STA pojasnila direktorica doma Gordana Drimel.