Dončić je poškodbo staknil slabe štiri minute pred koncem tretje četrtine ob pokrivanju Kawhija Leonarda. V slačilnici so mu gleženj na novo povili, vidno šepajoč pa se je nato odpravil nazaj proti dvorani.

Na začetku zadnje četrtine se je 21-letnik vrnil na parket, a na njem zdržal le tri minute, preden je v bolečinah sedel na klop.

Na igrišču je sicer prebil 29 minut in v neučinkoviti strelski predstavi dosegel 13 točk (4/14 iz igre, 1/6 za tri, 4/10 prosti meti), 10 skokov in 10 podaj. S tem mu je uspel sploh prvi trojni dvojček v zgodovini Dallasa v končnici.

Obenem je 21-letnik postal tretji najmlajši igralec v zgodovini NBA, ki je zabeležil dvomestno številko v treh statističnih kategorijah izločilnih bojev, pred njim sta do tega mejnika prej prišla le Magic Johnson in LeBron James. "Ne vem, kaj se je zgodilo, ampak ni tako hudo. Iskreno sem imel precej sreče, saj gre za levi gleženj in ne desni. Več bomo izvedeli jutri," je takoj po tekmi novinarjem dejal Dončić, ki bo po poročanju ameriških novinarjev dodatne teste in slikanje levega gležnja opravil v nedeljo.

Nasploh ima z gležnji letos slovenski zvezdnik kar nekaj težav. Prvič si je desni gleženj poškodoval proti Miamiju 15. decembra lani, po vrnitvi na parket pa si je še enkrat isti gleženj zvil na treningu 30. januarja. "Dobra stvar je, da gre za tisti 'dobri' gleženj in ne tisti, s katerim je imel veliko težav v tej sezoni ter v zadnjih letih. Več bomo vedeli jutri. Prišel je nazaj in skušal pomagati, ampak očitno je bilo, da njegovo gibanje na parketu ni pravo," je po tekmi povedal trener Dallasa Rick Carlisle.

Na tekmi je sicer v dresu Clippers, ki so si odločilno prednost nabrali v drugi četrtini, v kateri so dosegli 45 točk, blestel Kawhi Leonard, ki je dosegel 36 točk ter dodal 9 skokov in 8 podaj. Pri teličkih je bil najbolj razpoložen Kristaps Porzingis s 34 točkami in 13 skoki. Tim Hardaway mlajši in Seth Curry sta dodala po 22 točk.

Na preostalih tekmah sta do prednosti s 3:0 v serijah v vzhodni konferenci prišla Boston Celtics in Toronto Raptors, s čimer sta le še zmago oddaljena od medsebojnega obračuna v konferenčnem polfinalu.

Boston je s 24 točkami Kembe Walkerja s 102:94 premagal oslabljeno moštvo Philadelphia 76ers, za katere zaradi poškodbe kolena ne igra Ben Simmons. Za 76ers je 30 točk in 13 skokov dosegel Joel Embiid.

Toronto je vnovič potrdil premoč proti Brooklyn Nets. Aktualni prvaki so dvoboj dobili s 117:92, s 26 točkami pa se je najbolj izkazal Pascal Siakam. Štiri manj je dosegel Fred VanVleet, 20 pa jih je ob 13 skokih dodal še Serge Ibaka. Za poraženo moštvo je Tyler Johnson dosegel 23 točk.

Na zahodu je do vodstva z 2:1 v seriji prišel Utah. Slednji so na tretji tekmi povsem nadigrali tretje nosilce Denver Nuggets in slavili s 124:87.

Mike Conley je dosegel 27 točk, Rudy Gobert jih je dodal 24 ob 14 skokih. Pri Denverju je Nikola Jokić zbral 15 točk.

Naslednja tekma Dallasa in Los Angeles Clippers bo na sporedu v nedeljo ob 21.30 po srednjeevropskem času.