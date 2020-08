Odločitev vrhovnega sodišča, da za 68-letnega bivšega predsednika Alvara Uribeja odredi hišni pripor, je brez primere v Kolumbiji, saj to do zdaj ni doletelo še nobenega tamkajšnjega politika z državnega vrha. Uribe je obtožen kaznivih dejanj podkupovanja, manipulacije s pričami in goljufije v enem od številnih primerov, za katera ga preiskujejo, pripor pa so mu odredili zaradi nevarnosti ponovitve. Med domačo elito in v tujini je ta sodna odločitev dvignila precej prahu. Ameriški podpredsednik Mike Pence je pozval kolumbijske oblasti k njegovi izpustitvi in ga označil za heroja, čeprav je osumljen več deset kaznivih dejanj, vključno z umori.

Uribe, ki je vodil državo v letih od 2002 do 2010, je tudi ustanovitelj in vodja vladne stranke Demokratični center ter politični mentor aktualnemu predsedniku države Ivánu Duqueju. Leta 2018 je bil že drugič izvoljen za senatorja z največjim številom glasov v zgodovini Kolumbije. Velja za nekakšnega politične ga »očeta gospodarja« desne kolumbijske elite z velikim vplivom na oblastne strukture, vključno s policijo in vojsko. Njegov vpliv seže tudi med paravojaške skupine, tako imenovane združene skupine za samoobrambo Kolumbije (AUC), ki so odgovorne za številne zločine in uboje.

Težak Oribejev nahrbtnik Primer, zaradi katerega so Uribeju odredili pripor, sega v leto 2014. Takrat ga je senator Ivan Cepeda iz levičarske stranke Alternativni demokratski pol (Polo Democratico Alternativo) v parlamentarni razpravi obtožil vpletenosti v delovanje ene od paravojaških enot v sestavi AUC. Z dokumenti in izjavami prič je razkril, da sta Uribe in njegov brat Santiago, ki je za zapahi zaradi ustanovitve paravojaške skupine Dvanajst apostolov, v devetdesetih letih na svojem kmečkem posestvu ustanovila paravojaško enoto Bloque Metro. Ta se je dolga leta na okrutne načine bojevala proti gverilskim skupinam in pustila za sabo na tisoče žrtev. Uribe, ki ga je ščitila imuniteta, se je na razkritje odzval s kazensko ovadbo proti Cespedu pri vrhovnem sodišču zaradi klevetanja, kar je sodišče leta 2018 zavrnilo. Namesto tega je začelo preiskavo proti njemu, ker so obstajali indici, da je osebno in tudi ob pomoči svojih odvetnikov podkupoval ali izsiljeval priče, ki jih je navedel Cepeda, da so spremenile svoje izjave njemu v prid. Gre za 42 oseb, obsojenih na dolgoletne zaporne kazni zaradi zločinov, ki so jih storile kot člani teh paravojaških skupin. Minuli torek je kolumbijski parlament sprejel Uribejevo odstopno izjavo s položaja senatorja, a ne zato, da bi olajšal preiskavo, temveč da bi jo preprečil. Kolumbijski pravni strokovnjaki opozarjajo, da z izgubo senatorskega statusa primer ni več v rokah vrhovnega sodišča, temveč preide na nižje sodišče. To pa ga ne more obtožiti za nekaj, kar je storil v času, ko ga je ščitila imuniteta. Uribe se izgovarja, da gre za politične obtožbe, čeprav proti njemu poteka okoli 60 sodnih preiskav zaradi korupcije in podkupovanja ter umorov in zločinov proti človeštvu. V času njegovega vladanja je vojska na njegov ukaz ubila več tisoč mladih fantov, ki so jih najprej ugrabili in zatem usmrtili, ker naj bi po njihovem šlo za gverilce. Primer je poimenovan »Lažno pozitivni«. Uribejeva vlada je tako želela svetu pokazati učinkovitost svojih oboroženih vojaških akcij v boju proti gverilcem. Uribe je zagrizen nasprotnik mirovnega sporazuma, ki je bil sklenjen leta 2016 med vlado in gverilsko skupino FARC. Nasprotuje mu zaradi tega, ker je posebno sodišče pristojno za preiskavo teh zločinov, po drugi strani pa zato, ker veleposestnike zavezuje k vrnitvi zemljišč, ki so si jih prilastili v času spopadov. Ob tem je sedanji predsednik Duque izjavil: »Vselej bom verjel v nedolžnost Álvara Uribeja […] in v čast nekoga, ki je s svojim zgledom zaslužil mesto v zgodovini Kolumbije«.