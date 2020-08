Z govorom iz le z zastavami in emblemi demokratske stranke okrašenega kongresnega centra v domačem Wilmingtonu je Joe Biden sprejel predsedniško nominacijo in s tem sklenil štiridnevno konvencijsko dogajanje v virtualnem oblaku, tehnično vodenem iz Milwaukeeja. Američanom je obljubil, da bodo skupaj z njim premagali »te čase teme v Ameriki« z jasno aluzijo na predsedovanje Donalda Trumpa, ki ga je nato kritiziral tudi zaradi ravnanja v koronski epidemiji, in sporočil sonarodnjakom, da bodo v primeru njegove izvolitve obvezno nosili maske.

Trumpa ni niti enkrat omenil z imenom, govor upanja za boljšo Ameriko pa je vešče krmaril med prijateljskim klepetom z znancem in grmečo pravično jezo. »Naš sedanji predsednik ni opravil osnovne dolžnosti do Amerike. Ni nas zaščitil,« je povzdignil glas, zaradi njega zaskrbljeni naciji pa obljubil konec ameriškega temačnega poglavja, zmago nad covidom-19, nova delovna mesta in odpravo rasne nepravičnosti. »Te volitve so življenjska sprememba. Določile bodo, kakšna bo Amerika v zelo dolgem obdobju,« je dejal Biden.

Prva virtualna konvencija je potekala gladko in se tako tudi končala, ni pa dosegla odmevnosti, kakršno so prejšnje s svojim tudi tokrat pestrim političnim in nepolitičnim programom v živo z občinstvom. Tudi samo prizorišče Bidnovega sklepnega govora je bilo zevajoča praznina kljub številnim velikim zaslonom ter državnemu in strankarskemu okrasju, siceršnje publike pa niso mogli nadomestiti privrženci demokratskega kandidata v avtomobilih pred kongresnim centrom v Wilmingtonu. Praktično brez tehničnih napak v operativnem središču v pred izbruhom koronske epidemije za konvencijo izbranem Milwaukeeju je njena virtualna izvedba požela pohvale. K temu so pripomogli tudi nekateri vložki, kot na »evrovizijsko« potrjevanje Bidnove nominacije z rezultati predvolitev iz vseh petdesetih držav. A vsemu trudi navkljub še konvencija ni dosegla deleža televizijske gledanosti iz preteklosti. Prvi dan, v ponedeljek, je bila gledanost samo pri 40 odstotkih tiste iz leta 2016, za zadnjo noč z Bidnovim govorom pa še ni podatkov.

Predsednik Donald Trump je napovedal, da bo spremljal Bidnov govor, z ocenjevalnim tvitom pa pohitel, še preden ga je slednji končal. »V 47 letih Joe ni naredil nobene od stvari, o katerih zdaj govori. Nikoli se ne bo spremenil. Samo besedičenje,« je komentiral Trump.