Bannona so skupaj s tremi sodelavci pri zasebnem projektu zbiranja sredstev Gradimo zid aretirali v četrtek z obtožbo prevare in pranja denarja, ker naj bi del denarja porabili za zasebne potrebe.

Tožilci trdijo, da je Bannon skupaj z drugimi zbral 25 milijonov dolarjev ob zagotovilih, da vse delajo prostovoljno in bo ves denar šel za zid. 66-letni Bannon naj bi namesto tega vzel več kot milijon dolarjev, da plača vodjo projekta Briana Kolfaga, nekaj sto tisočakov pa si je vzel tudi zase.

Aretirali so ga v četrtek zjutraj ob obali Connecticuta na jahti kitajskega milijarderja Guoja Wenguija, ki je prebegnil v ZDA. Na zvezno sodišče na Manhattnu je v spremstvu odvetnikov prišel zagorel in kot običajno oblečen v dve srajci. Na sodišču se je izrekel za nedolžnega in so ga izpustili po plačilu petih milijonov dolarjev varščine. Sodnik mu je sicer odvzel potni list.

Bannon, snovalec Trumpove populistične ideje Najprej Amerika in ostrega nasprotovanja priseljevanju je v prvih javnih izjavah danes zatrdil, da se bo odločno boril proti obtožbam o prevari, ker gre za politični umor ljudi, ki so proti zidu. "Ne bom popustil. Vsi vedo, da se rad borim. Gre za dolgoročni projekt, v katerem sem zaradi boja," je zatrdil Bannon.

Aretacija je ponovno opozorila na zvezno tožilstvo južnega okrožja New Yorka, ki zajema Manhattan in ima daljšo tradicijo kot pravosodno ministrstvo ZDA, katerega del je. Tožilstvo slovi po preganjanju mafije in kriminalcev z Wall Streeta, bogatih in slavnih ter politikov.

Bannon je nekoč delal pri banki Goldman Sachs, kasneje pa je vodil spletni medij Breitbart News, ki ga kritiki v ZDA opredeljujejo kot medij nacionalistov, antiglobalistov, neonacistov, rasistov, antisemitov in pripadnikov raznih teorij zarot. Trump ga je najel za pomoč pri kampanji leta 2016 in mu po zmagi na volitvah dal položaj političnega stratega Bele hiše.

Trump je v času kampanje leta 2016 obljubljal, da bo na meji z Mehiko zgradil "čudovit betonski zid", ki bo preprečil nezakonito priseljevanje iz Mehike, zanj pa bo plačala Mehika.

Mehika je zahtevo po financiranju Trumpovega zidu ignorirala, predsednik ZDA pa je skušal do denarja priti skozi kongres, kjer so mu demokrati postavljali ovire. Presegel jih je tako, da je za zid preusmeril denar od Pentagona, kar je predmet tožb.

Meja med ZDA in Mehiko je dolga 3145 kilometrov, v času Trumpove vladavine pa so doslej postavili le okrog 50 kilometrov novega zidu, ki je sicer bolj podoben ograji. Poleg tega so popravili okoli 386 kilometrov obstoječe ograje.

Analize nezakonitih prehodov meje in tihotapljenja mamil kažejo, da zid ali ograja tega ne bosta ustavila. Največ mamil namreč pride v ZDA preko pristanišč ali z letali, nezakonite priseljence pa tam, kjer je zid ali ograja, tihotapijo čez mejo skozi podzemne rove ali skrite v tovornjakih in drugih vozilih.

Potem, ko je kongres blokiral dodatna sredstva za gradnjo zidu, so se Bannon in sodelavci organizirali ter začeli zbirati denar iz zasebnih virov za uresničitev Trumpove vizije. Zvezno tožilstvo južnega New Yorka trdi, da je šlo za prevaro, ker so se obtoženi s tem osebno okoriščali.

Trumpovi demokratski kritiki pravijo, da je to nekaj povsem pričakovanega glede na osebnosti, ki jih privlači s svojo politiko in kaže na odnos predsednika in ljudi okrog njega do podpornikov, ki v to politiko verjamejo.

"Položaj je vztrajno uporabljal za lastno okoriščanje, za okoriščanje svoje družine in podrepnikov. Ali je zato kakšno presenečenje, da je bil še eden od grabežljivcev, s katerimi se je obkrožil in jih namestil na najvišje položaje v vladi obtožen," je vprašala namestnica vodje kampanje demokratskega predsedniškega kandidata Josepha Bidna Kate Bedingfield.

Gradimo zid je postavil dva kratka dela ograje na zasebnem zemljišču v Novi Mehiki in v Teksasu, kar je spet predmet tožb. Lokalno prebivalstvo namreč trdi, da niso bila izdana ustrezna gradbena dovoljenja. Teksaški del ograje pa propada zaradi erozije.

Trump se je od Bannona, ki ga je zaradi sodelovanja pri kritični knjigi Michaela Wolffa odpustil že avgusta 2017, oddaljil. Pravi, da že dolgo časa nista govorila, za preostale tri obtožene pa se ne spomni če jih pozna. Gre sicer za njegove zveste privržence, ki so ga podpirali tudi javno med drugim na televiziji Fox News.

Ameriški predsednik tudi trdi, da zasebnega financiranja zidu ni nikoli podpiral ampak bi moral to biti državni projekt. Mehiškega financiranja ne omenja več, slogan Zgradimo ta zid iz kampanje leta 2016 je v tokratni kampanji spremenil v Dokončajmo ta zid.