EU bo tako umaknila carine na uvoz ameriških živih in zamrznjenih jastogov in proizvodov iz njih. Izjava navaja, da je bil ameriški izvoz teh proizvodov leta 2017 vreden več kot 94 milijonov evrov oz. 111 milijonov dolarjev.

Spremembe bodo veljale za nazaj, in sicer od 1. avgusta 2020. Sprva bodo veljavne pet let, Evropska komisija pa bo nemudoma sprožila postopek za to, da se jih spremeni v trajne, je navedel evropski komisar za trgovino Phil Hogan.

ZDA bodo na drugi strani za 50 odstotkov znižale carine na določene evropske izdelke, ki jih letno uvozijo za 160 milijonov dolarjev. Med njimi so določeni vnaprej pripravljeni obroki, kristalni izdelki, premazi za površine ter vžigalniki. Časovno obdobje za znižanje ameriških carin je enako tistemu, ki ga uveljavlja EU.

"Ta za obe strani koristen dogovor, ki je del izboljševanja odnosov med EU in ZDA, bo prinesel pozitivne rezultate gospodarstvoma tako ZDA kot EU," je poudaril Hogan. "Cilj je, da bi bil ta paket znižanj carin le začetek procesa, ki bo vodil k dodatnim dogovorom za vzpostavitev bolj proste, poštene in recipročne čezatlantske trgovine," je dodal.