Lily Allen je letošnji dopust začela na italijanski obali, kjer je obiskala Amalfi ter otoka Capri in Ischia.

Pevka, ki je zaslovela z uspešnicami The Fear, Smile in Not Fair, je pred dvema letoma izdala knjigo spominov, v kateri je razkrila, da se je ob začetku kariere borila z bipolarno motnjo ter odvisnostjo od alkohola in drog. Trenutno pripravlja svoj peti studijski album, že več kot leto dni pa naj bi abstinirala od alkohola. Lani je v filmu How to Build a Girl nastopila v vlogi Elizabeth Taylor, bila pa je tudi aktivna v predvolilni kampanji v Veliki Britaniji, v kateri je javno večkrat podprla laburiste.

Pripravila Špela Žagar