Pa bodi dovolj prispodob in naj konkretno povem, da bo razumljeno vsakomur: člani vlade in vsi, ki jo kjer koli in kadar koli ter v vsakem primeru podpirate, od vrha Cerkve do zadrtih strankarskih pripadnikov, dovolj je političnega goljufanja in zavajanja. Dovolj je primitivizma, nesposobnosti in rušenja države, uničevanja medijev, ugleda doma in v tujini in predvsem naše svobode. Dovolj je vašega pljuvanja po preteklosti in vseh nas. Predvsem pa je dovolj rušenja sedanjosti in vodenja v brezperspektivnost prihodnosti. Skratka: dovolj je skrivanja za lažno demokracijo, v imenu katere vse to počnete.

Razumem, da je vaš primarni interes ohranitev oblasti, privilegijev in finančnih ugodnosti, a vseeno se počasi približuje čas, ko se je treba vprašati: koliko časa se še lahko vsi skupaj pretvarjamo, da je vse normalno? Ali vam sploh lahko še kdo zaupa? Ali je resnično treba uničiti vse, kar je pozitivnega, in za vsako ceno? Kaj pomeni to predjesensko sejanje strahu? Strahu učiteljev pred šolo? Namesto da bi se pripravljali na pouk, se pogovarjajo o razdaljah med klopmi in dilemi, zaprtje ali odprtje šol ali učenje na daljavo? Kaj pomeni sejanje strahu med množico turistov pred vrnitvijo domov? S tem da odločevalci in njihovi podporniki vestno čistijo bazene na svojih lokacijah v tujini ali pa doma letujejo z družino na znanih vinskih destinacijah? Kaj pomeni dnevno sporočanje statističnih podatkov o obolevnosti za določeno boleznijo, kot da gre za mrtve, ranjene in ujete v vojni? Kaj pomeni to hojsanje po policiji in uničevanje temeljev pravne države?

Kaj pomeni opominjanje cerkvenega velikaša (Stanislav Zore ob 60-letnici duhovniškega stanu Franca Rodeta, 15. avgusta) na Brezju, prosto po Rodetu, na »nevarnosti, ki grozijo narodu zaradi nizke rodnosti, samomorov in splavov, mamil in alkoholizma, ter šolo, ki ateizira, namesto da bi vzgajala za vrednote«, z željo po »moralni prenovi in normalnih odnosih med Cerkvijo in državo«? Očitno se je začel boj za ideološko izobraževanje pod krinko korone ter sejanja strahu in dvomov.

Prav tako se bliža čas odločitev glede sprejemanja medijske zakonodaje in razgradnje javnih medijev. Treba je preusmeriti pozornost od realnih problemov, ki jih ta vlada očitno ni sposobna reševati, na vse pretekle akterje, na zunanje okoliščine in dejavnike ter namišljene probleme. Nekaterih zadev enostavno ne smemo pozabiti.

Zato bi bil že skrajni čas za razmislek vseh nas o tem, ali vidimo probleme, ali jih znamo rešiti in ali jih hočemo rešiti. Brez zavajanj s strani vseh plačanih političnih profesionalnih goljufov. Ali so morda pretrde besede? Ne, samo presek realnega stanja, prikazan v jasnih besedah. Konec koncev pa, zakaj bi moral biti vljuden do tistih, ki me sicer vljudno, ali pa tudi ne, vendar primitivno – dnevno goljufajo?

Miloš Šonc, Grosuplje