Nam na očeh uporabljajo vsa sredstva in niti malo ne skrivajo več svojih interesov, vse za enega vodjo, pripadnike ene stranke in ene Cerkve, mimogrede pa nekaj drobtinic za narod, da bi ga preslepili in bi jih volil. Podrediti si hočejo ves državni aparat, vse družbene sisteme, vse medije. Ko bi vsaj nastavljali strokovne in poštene ljudi, pa je njihova glavna kvaliteta kimanje. Hojs se na primer spet agresivno vmešava v delo kriminalistov, direktor Ukoma ne upošteva zakonov, se gre pridobitno dejavnost in preganja novinarje, ki postajajo vedno bolj ogroženi, o Mahničevem primitivizmu je škoda izgubljati besede, Pahor pa ob tem samo izmenično bere Pirjevčeve Partizane in Možinov Razkol.

Nekateri komentatorji analizirajo, zakaj se Janša vedno znova vrača na oblast. Seveda so za to razlogi v Janševi vojski poslušnih ali preračunljivih podpornikov ter v parlamentarnih volitvah, a priznati si moramo, da smo v pretežni meri za to odgovorni sami. Ne zanimamo se za politiko in ne vemo, kaj se v resnici dogaja, ubogamo župnike ali ne hodimo na volitve… In zdaj se (morda?) pustimo peljati na led še zaradi 200 evrov, ko si dopovedujemo: kako je ta vlada dobra, ker nam je razdelila bone, kako obvladuje korono, v taki situaciji res potrebujemo avtoritarnega vodjo. (Pa je le »Bog po njeni (Marijini) priprošnji obvaroval slovenski narod pred hujšimi posledicami covida-19«, so nam odprli oči na Brezjah.) Nasedamo SDS-propagandi, ki jo dopolnjujejo že 30 let, in ne vidimo, da počnejo ravno to in še veliko več, kar očitajo drugim, nam lažejo in nas delijo. Žaljivke so postale njihov najizrazitejši sestavni del svobode govora, nezrele osebe, opite z močjo, grozijo drugače mislečim, jih odstavljajo, sovražni govor do žensk je postal že nekaj normalnega. In take ljudi podpirajo tisti, ki bi jim dekalog moral biti glavno vodilo, in pridigajo, »da bi nam Marija morala pomagati tudi zaradi nepotrebnih nasprotovanj in protestov, ki ne gradijo skupnosti in ne obetajo prihodnosti«. Odpusti jim, o Gospod, saj ne vedo, kaj delajo, še Marijo izrabljajo za politične namene.

Ko to pišem, se še ni dobro poleglo »navdušenje« zaradi obiska ameriškega sekretarja. Ponovila se je Vilna, ko smo podprli ZDA proti Iraku, vlada nas je porinila v družbo Poljske, Romunije, Latvije… S tem pa ni zamajala političnih in gospodarskih odnosov s Kitajsko, se je sprenevedal zunanji minister. Tudi naša suverenost ni pomembna, če je »fototermin« v prvem planu. SDS si je prisvojila licenco za domoljubje, a blatijo Slovence in Slovenijo, kadar le morejo, tako kot jo je Janša v svojem nagovoru. (Mimogrede: za to obstaja 143. člen kazenskega zakonika.)

Stranki DeSUS in SMC pa sta še vedno del vlade in nič ne kaže, da sta spregledali svojo krivdo za rušenje demokracije in pravne države. Pivčeva se sebično oklepa ministrskega položaja, (nič več njeni) poslanci pa poslanskih plač. V SMC se izgovarjajo in si lažejo, da je bila »njihova odločitev za to koalicijo odgovorna, ker bi sicer pristali na linijo najmanjšega odpora«, oni so pa tako delavni. Njihova stranka se gotovo ne bo z nobenim novim imenom vrnila med »žive«, za DeSUS morda še obstaja upanje, če bi kongres sklicali takoj in bi zapustili vlado. Poslancem sporočam: če ste nas že razočarali kot politiki, ohranite vsaj malo človeškega dostojanstva in preprečite, da bi se zapisali v naš spomin tudi kot slabi ljudje.

Polona Jamnik, Bled