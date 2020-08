DeJoy je dejal, da ni vedel nič o odstranjevanju poštnih nabiralnikov in sortirnih strojev za pošto, o čemer že nekaj tednov poročajo uslužbenci pošte, mediji in prebivalci. Za to naj bi izvedel iz medijev tako kot celotne ZDA.

Donator predsednika ZDA Donalda Trumpa DeJoy je položaj generalnega direktorja ameriške pošte prevzel junija. Nemudoma je začel uvajati spremembe, ki so po njegovih in Trumpovih besedah namenjene bolj racionalnemu in učinkovitemu delovanju pošte. "Pošto želi narediti spet veliko," je večkrat dejal Trump. Vendar pa so spremembe, kot so odstranjevanje nabiralnikov in sortirnih strojev, črtanje nadur in dostave pošte izven 8-urnega delovnega časa upočasnilev dostavo. Demokrati so ogorčeni, ker veterani čakajo svoja zdravila, upokojenci pa čeke s pokojnino. Trumpa in DeJoyja obtožujejo namernega sabotiranja pošte.

Trump še vedno trdi, da so volitve po pošti prevara, ki bo koristila demokratom. Njegova kampanja je vložila tožbo proti Pensilvaniji, ki je volivcem olajšala glasovanje po pošti. Na sodišču pa v četrtek ni mogla dokazati, da so volitve po pošti velik problem z vidika volilnih prevar.

Obenem pa je šest držav vključno s Pensilvanijo danes vložilo tožbo proti DeJoyju s trditvijo, da njegove spremembe ovirajo države pri izvedbi svobodnih in poštenih volitev. Tožijo še Kalifornija, Delaware, Maine, Massachusetts, prestolnica Washington in Severna Karolina ter zahtevajo ustavitev vseh sprememb, ki ovirajo dostavo pošte. Razen Severne Karoline in Pensilvanije, ki sta letos odločilni državi za izid predsedniških volitev, so ostale demokratske, kjer se pričakuje zmaga demokrata Josepha Bidna.

DeJoy je obtožbe v senatu zavrnil in zagotovil, da bo pošta pravočasno dostavila vse glasovnice. Vodstvo pošte je sicer pred tednom dni obvestilo večino držav, da bodo s tem težave. "Pošta je povsem sposobna in zavezana dostaviti volilno pošto varno in pravočasno. Ta sveta dolžnost je moja prva prioriteta od danes pa do volitev," je zagotovil DeJoy.

Na zaslišanju je imel podporo republikanskih članov senatnega odbor. Ti so zavračali obtožbe demokratov o zaroti za sabotiranje volitev in sprejeli DeJoyjevo razlago, da bodo njegovi ukrepi izboljšali delovanje pošte, ki se že dolga leta sooča s finančnimi težavami. Kljub temu je zaradi javnih kritik pred dnevi obljubil zamrznitev sprememb do volitev. Demokrati mu ne zaupajo in nadaljujejo s tožbami ter kritikami.

Ankete kažejo, da je ameriška pošta med ljudmi priljubljena, čeprav na republikanskem jugu ZDA med konservativnimi volivci že dolga leta velja za primer neučinkovitosti državne uprave.

DeJoyja prihodnji teden čaka še eno zaslišanje, ki ga bodo vodili demokrati v predstavniškem domu kongresa. Predsednica tega doma Nancy Pelosi je v petek zatrdila, da DeJoy zavaja in ne namerava vrniti odstranjenih poštnih nabiralnikov in sortirnih strojev. To je izjavila na podlagi internega memoranduma poštnim delavcem, da se sortirni stroji ne bodo vrnili.

Trump se je pred tednom dni verjetno zagovoril, ko je na televiziji Fox News priznal, da zavrača nov paket proračunske pomoči zaradi pandemije koronavirusa, ker demokrati v njem zahtevajo denar za pošto, da prenese večje breme pošiljk med volitvami. Kasneje je lastno izjavo zavrnil in zagotovil, da podpira več denarja za pošto, da pa temu nasprotujejo demokrati.