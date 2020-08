Nekaj več dela so mejni organi imeli le na Dragonji, kjer se je po 16. uri povečalo število vozil za izstop iz Slovenije. Potniki so bili večinoma tuji državljani, največ iz Nemčije in Italije, nekaj je bilo tudi Avstrijcev, Poljakov in Madžarov. Slovencev je bilo presenetljivo malo. Po besedah tiskovne predstavnice Policijske uprave Koper Anite Leskovec pričakujejo, da se bo njihovo število do nedelje močno povečalo. Slovenci naj bi se z dopusta na Hrvaškem vračali predvsem v soboto in nedeljo. Po zagotovilih obalne policijske uprave so se na povečani promet na mejnih prehodih dobro pripravili. Policisti so že danes okrepili svoje delo in ga tudi nekoliko prilagodili. Vsem, ki se bodo vračali domov, svetujejo strpnost, spremljanje prometnih informacij in prehajanje meje v predvidoma manj obremenjenih urah. vl