Zadnja pika: Policijske depeše

Gruškovje, 28. avgust. Policisti na mednarodnem mejnem prehodu Gruškovje so včeraj popoldne, okoli 17.30, na podvozju priklopnega vozila bosanskih registrskih oznak odkrili 24-letna državljana Slovenije, s stalnim prebivališčem na območju Policijske uprave Ljubljana, ki sta poskušala ilegalno vstopiti v državo, v priklopniku drugega tovornega vozila turških registrskih oznak pa še šest državljanov Slovenije, starih med 20 in 27 let, z območja Maribora. Z zbiranjem obvestil so policisti ugotovili, da so državljani Slovenije minula dva tedna preživeli v Republiki Hrvaški. Policisti so jih oglobili zaradi izmikanja mejni kontroli, ministrstvo za zdravje je kršiteljem izdalo odločbe o 14-dnevni karanteni.