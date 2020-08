Gibanje je sčasoma pridobivalo vse več pristašev, kot dober vir zaslužka in sredstvo za privabljanje turistov so ga v času Jugoslavije »zavohali« na Hrvaškem. V sedemdesetih in osemdesetih letih prejšnjega stoletja so odprli kar 33 naturistično-nudističnih središč, od tega veliko kampov. Prvi naturistični raj so pri naših sosedih sicer odprli že leta 1934 na Rajski plaži na otoku Rabu. Odzivi na novost, ki je trčila ob premagovanje privzgojenega občutka sramu in morale, so bili po svetu različni. Pristaši gibanja so naleteli tako na odobravanje kot na ostra nasprotovanja. Nagcem so v nekaterih državah grozile hude denarne in zaporne kazni. Toda kopanje povsem brez oblačil niti ni takšna novost, kot so razglašali v začetku preteklega stoletja. Parižani in Parižanke so se denimo v Seni in Roni popolnoma nagi in na skupnih kopališčih kopali vse do začetka 16. stoletja, ne da bi jih kdo pri tem oviral ali preganjal. Dve stoletji pozneje so nagci zasedali tudi dele obrežja Ljubljanice v kranjski prestolnici, zaradi česar je ljubljanska mestna oblast konec 18. stoletja odredila splošno prepoved kopanja v tej reki.

Na plažah Ažurne obale so pričeli protinudistično ofenzivo. Oblasti, zaskrbljene zaradi tega, ker se je začel nudizem širiti tudi izven predelov, ki so za to določeni, so sklenile, da bodo nadzorstvo poostrile. Središče protinudističnih skupin, ki razpolagajo tudi s helikopterji, je v Saint Tropezu. Tudi tednik »France Dimanche« se je pridružil napadom proti nudistom. Helikopter tega lista je na plažo v Pampelloni, kjer ne manjka »tajnih« nudistov, trosil letake z besedilom: »Nudisti! Vaše mesto ni na tej plaži, ki je namenjena družinam. Na razpolago imate posebne predele za nudiste. Pojdite tja!«

Tuji turisti, ki se sončijo na legalno nagi obali na Crvenem otoku pri Rovinju, so namreč pri iskanju še toplejšega sonca zavzeli tudi sosednji otok Sturago, ki je namenjen kopanju vsaj delno oblečenih ljudi. V bitki za peščeno obalo so zmagali nagci. Ker tudi peto posredovanje pomorske milice, ki je skušala uvesti na oblečeni plaži prejšnje stanje, ni pomagalo, so morali morski možje postave prijaviti sodniku tri najbolj razborite Nemce, ki se bodo pred pravico seveda zagovarjali oblečeni.

Papež obsodil nudizem

Papež Pavel VI. je ostro ožigosal in obsodil nudizem kot eno »glavnih družbenih epidemij, ki napravljajo življenje tako nizkotno in žalostno«.

»Vidimo, da danes prevladuje poskus, da bi napravili iz telesa prvenstveni princip življenja, in prav te dni so prišli do očitnega in nemoralnega poveličevanja nudizma, erotizma in panseksualizma. Tako se človek-žival vedno bolj in brezmejno degradira. Zakaj bi se potem čudili, če zmagujejo v življenju uživanje, egoizem, zločinstvo in mamila,« je rekel papež v nagovoru romarjem.

Hkrati pa je papež izrazil upanje, da bosta v mladini zmagala čut za dostojanstvo in čistost in da bodo mladi zavrnili hinavščino, ki govori o osvoboditvi od takoimenovanega tabuja dostojnosti in poštenosti navad. Po papeževem prepričanju je namreč nova generacija dovzetna za krščansko mišljenje, ki hoče, da se telo podvrže duši in to ne brez asketičnega napora. »Zato bo mladi rod nedvomno znal zavrniti kvarjenje morale, ki poplavlja ves svet,« je rekel papež.

Ta papeževa obsodba nudizma je sledila kot odgovor na neokusno poslanico angleške kraljice, s katero je ta pozdravila nekak »kongres« nudistov v Angliji, najbrž iz želje po »popularnosti«.

Novi list, 3. septembra 1970