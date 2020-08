Imamo pa zato v začetnem delu tekmovanja najboljšega. To je Marcos Tavares, Brazilec, ki si je svojo bogato kariero zagotovil kot napadalec Maribora. Najboljši strelec vijoličastih in najboljši strelec slovenskega prvenstva je v devetih sezonah kvalifikacij za ligo prvakov dosegel kar 16 golov. Jasno, ker največji evropski klubi ne igrajo v kvalifikacijah, tudi druga deveterica nogometašev prihaja iz nogometno relativno manj razvitih držav, zato je sprehod med njihovimi klubi in karierami še posebej zanimiv. Nekateri med naštetimi so v kvalifikacijah igrali za več klubov.

Marcos Tavares (Maribor) 16 Šestintridesetletni Brazilec iz mesta Porto Alegre, za katerega gre glas, da je morda še kakšno leto starejši, je v trinajstih letih, odkar se je iz ciprskega Apoela po posredovanju Zlatka Zahovića preselil v Slovenijo, postal najboljši strelec slovenske lige, najboljši strelec Maribora in – kar nas danes najbolj zanima – najboljši strelec kvalifikacij za ligo prvakov. Zabil je Witu, dvakrat Zürichu, dvakrat Macabiju, dvakrat Željezničarju, Dudelangu, Apoelu, Celticu, Zrinjskemu, dvakrat Hafnarfjörduru, Hapoelu Beer Sheva, Valurju in Rosenborgu. In pri tem seveda ne štejemo golov, ki jih je zabil v skupinskih delih lige. Njegovi goli so bili pomembni, pogosto tudi odločilni, drugače povedano, Marcos Tavares ni napadalec, ki pri rezultatu 5 proti 0 doseže šesti gol. Nogometaš, ki ima sicer tudi slovensko državljanstvo, je v svoji karieri na 393 tekmah dosegel 154 golov, od tega le 25 za druge klube, vse preostale za Maribor. Za tiste, ki se bojite, da Tavares odhaja v pokoj, samo informacija, da je lani za kadete Maribora že igral njegov sin istega imena in priimka, rojen leta 2004. Nastopil je na 15 prvenstvenih tekmah in dosegel tri gole.

Mihails Miholaps (Skonto Riga) 14 Bodimo odkriti: latvijski nogometaš ne bi nikoli dosegel toliko golov, če ne bi v prvem krogu kvalifikacij za ligo prvakov v sezoni 1999/2000 njegov res povprečen Skonto iz Rige naletel na amatersko moštvo Jeunesse Esch iz Luksemburga in ga naklestil z 8 proti 0. Miholaps je dal pet golov. Njegova druga stranka je bil Rhyl iz Walesa, na dveh tekmah jim je vtaknil štiri gole. Zanimivo, leta 1998 je dal gol tudi Interju iz Milana, a Skonta seveda to ni popeljalo v ligaški del tekmovanja. Petinštiridesetletni športnik je zdaj nogometni trener.

Vitalij Rodijonov (Bate Borisov) 13 Beloruski velikan Bate Borisov se mora vsako leto, podobno kot naši prvaki, potegovati za ligaški del lige prvakov, globoko iz kvalifikacij. In v takšnih kvalifikacijah je Rodijonov sodeloval velikokrat. Prvič julija 2007, zadnjič avgusta 2016. Z njegovimi goli je serijski beloruski prvak tekmoval z moštvi drugega, včasih tudi tretjega evropskega razreda: Hafnarfjördur, Anderlecht, Makedonija, Ekranas, Vardar, Kiryat Shmona, Debrecen, Slovan… Rodijonov je star 36 let, kot napadalec Bate Borisova se je upokojil leta 2018.

Eran Zahavi (Hapoel Tel Aviv, Macabi Tel Aviv) 12 Eden najboljših izraelskih nogometašev je v svoji karieri igral za največja kluba iz Tel Aviva in za Palermo, zdaj pa že nekaj časa uspešno nastopa na Kitajskem. Napadalec, ki je za izraelsko reprezentanco zabil kar 19 golov, je v kvalifikacijah za ligo prvakov zagrenil življenje Aktobeju, Salzburgu, Baslu, Victoriji, Hiberniansu, Santa Colomi in Győru Eto FC. Naši reprezentanti se tega 33-letnega mojstra spomnijo po tem, da jim je na dveh tekmah lanskih kvalifikacij za evropsko prvenstvo dal dva gola.

Cléo (Partizan) 12 Nekateri nogometaši z oddaljenih kontinentov si v nekaterih evropskih klubih z dobrimi igrami pridobijo dobesedno status domačina. Eden takšnih je gotovo Cléverson Gabriel Córdova, ki je med letoma 2009 in 2011 nastopal za beograjski Partizan (že prej tudi za Crveno zvezdo). Leta 2009 je Rhylu iz Walesa na dveh tekmah dal štiri gole, leto kasneje je dvakrat zadel proti armenskemu Pyuniku in Helsinkom ter trikrat proti Anderlechtu. Brazilec s srbskim potnim listom ima 35 let in igra na Kitajskem.

Andrej Ševčenko (Dinamo Kijev, Milan) 11 Ukrajinski golgeter je svojo kariero začel v Ukrajini in je kvalifikacijske tekme za ligo prvakov odigral za moštvo Dinama iz Kijeva. Prvič je zabijal v sezoni 1995/1996 proti danskemu Aalborgu, ki mu je dal dva gola. Za Dinamo iz Kijeva je v kvalifikacijah skupaj zabil sedem golov, nazadnje dva v sezoni 2010/2011, ko se je počasi že poslavljal. V Milanu je bil najbolj razpoložen na tekmi proti Dinamu iz Zagreba. Leta 2000 mu je na dveh tekmah zabil štiri komade. Triinštiridesetletni zvezdnik je trenutno selektor ukrajinske reprezentance.

Vladimir Dvališvili (Maccabi Haifa, Legia Varšava) 11 Štiriintridesetletni gruzijski napadalec je vrh svoje kariere gotovo dosegel v dresu Maccabija iz Haife. Z izraelskim šampionom je igral v kvalifikacijah za ligo prvakov v treh sezonah in zadel vsaj gol proti šestim nasprotnikom: Glentoranu, Aktobeju, Salzburgu, Borcu iz Banjaluke, Mariboru in Genku. V sezoni 2013/2014 je na istem tekmovanju nastopal za Legio iz Varšave in dosegel gol proti New Saintu iz Walesa ter norveškemu Moldeju. Na stara leta igra za gruzijskega prvoligaša Dinamo iz Batumija.

Harald Brattbakk (Rosenborg, Celtic) 11 Upokojen norveški legionar je večino svojega nogometa odigral pri domačem Roseborgu, tri razmeroma uspešne sezone pa na Škotskem pri Celticu. A na Škotskem je na tem tekmovanju dosegel zgolj en gol, proti irskemu St. Patricku, na Norveškem pa je v šestih sezonah, nazadnje 2004/2005, pomagal s svojimi zadetki proti Bešiktašu, MTK-ju, Interju iz Bratislave, Bröndbyju, Boheminasu, Sheriffu in Maccabiju iz Haife. Harald Brattbakk se je po koncu kariere odločil, da bo pilot, njegov sin pa je krilni igralec pri Rosenborgu.

El Arbi Hillel Soudan (Dinamo Zagreb) 10 Popularen alžirski zvezdnik je dolga leta igral v Zagrebu pri Dinamu (2013–2018), zdaj pa 32-letni napadalec brca v Pireju pri rdeče-belem Olympiakosu. Mimogrede, robusten napadalec je za alžirsko izbrano vrsto doslej odigral 51 tekem in na njih dosegel kar 23 golov, za Dinamo pa je bil v odstotkih v podobnem razmerju: 132 tekem in 69 golov. Kaj pa kvalifikacije? V štirih sezonah kvalifikacij od leta 2013 do leta 2017 je v povprečju dosegal 2,5 gola. Največ proti luksemburški ekipi Fola Esch: dal ji je dva gola in še enkrat podal.