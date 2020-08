#intervju Jasmila Žbanić in Damir Ibrahimović, avtorja filma Quo vadis, Aida?: »Spravljanje ob pamet«, ki ga je ukazal Mladić, je trumpovska strategija

Quo vadis, Aida? je film režiserke Jasmile Žbanić, ki je poleg Damirja Ibrahimovića tudi producentka filma. Zgodba se dogaja v Srebrenici malo pred genocidom nad Bošnjaki in v času po njem. Film je bil uvrščen v tekmovalni program 77. Beneškega filmskega festivala, a sedanji kontekst omejenega gibanja, slabega delovanja institucij, nemoči mednarodne skupnosti in zapuščenosti šibkih – tako da o njihovih usodah odločajo kriminalna in nesposobna vodstva nacionalnih kartelov, v kar so se večinoma spremenile državice, ki so nastale na Balkanu – kot da daje nov pogled na te dogodke. In jih reaktualizira.