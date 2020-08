Spreminjanje družbene kulture: Kultura »v dobro« vseh nas

Bolj ko se je spomladanski, prvi del epidemije bližal koncu, glasnejše so postajale kritike posameznih družbenih skupin zaradi ostrih ukrepov (splošne karantene) za zajezitev epidemije. Šolniki, ki so jih podpirali številni starši šolarjev, so opozarjali, da se kakovostno izobraževanje učencev lahko odvija samo v šolah. Družine stanovalcev domov starejših so postajale nestrpne zaradi večmesečne izolacije njihovih bližnjih. Nezadovoljni so postali kulturniki in športniki. Tudi gospodarstveniki so izpostavljali dolgoročno nevzdržnost karantenskega stanja. Z vsiljenim nestrokovnim načinom dela so bili nezadovoljni številni zdravstveni delavci. Zakaj številna nezadovoljstva, ko pa smo dosegli odlične rezultate – relativno malo smrtnih žrtev zaradi covida-19? Analiza načina odločanja za odredbo splošne karantene nam ponuja odgovor.