Epicenter potresa je bil približno 80 kilometrov oddaljen od Istanbula, najbolj prizadeta so bila mesta Izmit, Yalova, Gölcük in Adapazari. Potres, ki je po momentni magnitudni lestvici – ta meri jakost potresa po količini sproščene energije – dosegel stopnjo 7,6, je sprožil tudi cunami. Val v Marmarskem morju je bil visok približno 2,5 metra. Cunami je vzel življenje 155 ljudi. Veliko število mrtvih v tem potresu je bilo povezano s slabo gradnjo objektov in ta se kljub tej katastrofalni izkušnji ter zaostreni zakonodaji vse do danes ni spremenila. Nusret Suna, predsednik gradbeniške zbornice v Istanbulu, je zato ob tragični obletnici opozoril, da turška prestolnica leži na območju, kjer strokovnjaki vsak trenutek pričakujejo nov potres, in da je zaradi slabe gradnje ogrožena enako kot pred leti. »Celo optimistični scenariji napovedujejo, da bo ob morebitnem potresu v Istanbulu ogroženo življenje stotisoče prebivalcev,« še poudarja Suna in dodaja, da je mnogo stavb v Istanbulu še vedno zgrajenih brez zahtevanih dovoljenj in strokovnih načrtov. Hkrati, pravi gradbeni strokovnjak, je v mestu premalo prostih površin, na katerih bi se lahko brez nevarnosti zbirali njegovi prebivalci v primeru potresa, ki bi uničil njihove domove. Stanje se v 21 letih po potresu po mnenju gradbenika ni bistveno izboljšalo. Potres 17. avgusta je nastal ob severnem anatolskem prelomu. Celoten prelom poteka v smeri vzhod–zahod in je potresno ena najbolj dejavnih struktur na svetu.