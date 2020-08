Na soncu

Vračanje v šolo je trenutno videti dokaj enostavno. Model, po katerem se bo več kot četrt milijona učencev in dijakov 1. septembra usedlo v šolske klopi, so na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport poimenovali »zeleni B«. Ker B ni enako A, model določa, da je luč sicer zelena, kot na semaforju, vendar pa pot v šolo ni povsem prosta. Nekatere omejitve bodo potrebne.