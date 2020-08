Po ugotovitvah nadzora MNZ policija v primeru utopitve otroka v Soči obveščala prepozno in neprimerno

Ministrstvo za notranje zadeve je v skladu s pristojnostmi v primeru utopitve otroka v Soči izvedlo t. i. posredni nadzor in od policije zahtevalo pojasnila in dokumentacijo. V nadzoru so ugotovili, da je bilo obveščanje s strani policije prepozno in neprimerno.