Grška tiskovna agencija Ana je danes zjutraj poročala o incidentu, v katerega je bil vpleten kapetan rdečih vragov. Ti so se že odzvali na dogajanje na grškem otoku.

»Seznanjeni smo z domnevnim incidentom na grškem otoku Mikonosu, v katerega je vpleten Harry Maguire,« so zapisali v izjavi za javnost. »Tudi z njim smo v stiku in lahko potrdimo, da sodeluje z grškimi organi pregona. Več izjav na to temo ne moremo dati,« so še dodali pri Unitedu.

Po virih policije so bili v pretep z drugimi angleškimi gosti na otoku vpleteni omenjeni Maguire, njegov brat ter eden od njunih prijateljev, so zapisali pri Ani.

Tamkajšnji prebivalci so poklicali policijo, enega od teh pa je nekdo od napadalcev tudi udaril.

Policija je nato vpletene v incidentu spremljala do policijske postaje, pri čemer so skušali zadržani pobegniti. Danes naj bi vsi trije stopili pred tožilca, še dodajajo pri Ani.