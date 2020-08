Prav tako manjkajo tudi poškodovani Bojan Jokić, Benjamin Verbič, pa tudi Aljaž Struna in Robert Berić, ki sta v ZDA. Iz vrst državnega prvaka Celja sta zraven Matjaž Rozman in Mitja Lotrič, iz pokalnega prvaka Mure Nino Kouter, z dobrimi igrami pri Rapidu pa je vpoklic dobil tudi Dejan Petrović. Po odsotnosti v prejšnjem obdobju je na seznamu spet tudi bočni branilec Nejc Skubic. V strokovnem štabu je po novem spet tudi Milan Miklavič.

»Končno! Začetki nekega novega tekmovanja in tudi obilne spremembe na seznamu. Neurejeni statusi, problemi s potovanji, poškodbami, boleznijo ... Skratka, kar nekaj stvari, ki so vplivale na spisek. Je pa še nekaj časa do zbora in prve tekme, lahko še pride do kake spremembe. Zagotovo bosta prišla še igralec ali dva naknadno,« je uvodoma dejal Kek, ki bo na prvi tekmi pogrešal tudi kaznovanega Jasmina Kurtića, lahko pa se še kaj zaplete okrog prihoda Tima Matavža.

Kljub vsemu je cilj enak, torej zmagati na vsaki tekmi. »Jasno je, da je 'hendikep' igranje brez gledalcev, ampak pomembno je, da se spet zažene tudi reprezentančni nogomet.«

Vrata odprta tudi Kevinu Kamplu

O sami skupini je Kek ponovil, da je zelo tekmovalna. »Vse to so reprezentance, ki so nekaj pokazale že v prejšnjih kvalifikacijah. Imeli bomo praktično dva treninga in to ob velikih spremembah na seznamu. Manjkajo nekatera imena, ki so vlekla Slovenijo v zadnjem času. Ampak sem optimističen, to bo pač priložnost za nekoga drugega. Razmišljam o tistih igralcih, ki smo jih izbrali. In zagotovo bodo nekatera imena v ekipi že kar od začetka,« je poudaril Kek.

Ta je spremljal tudi dobre igre Kevina Kampla v ligi prvakov dresu Leipziga. »Vrata so mu vedno odprta. Je vedno v mislih, upam, da tudi pri ljubiteljih nogometa v Sloveniji, ker mislim, da je z igrami dal vedeti, kaj bi pomenil,« je pojasnil Kek.

Tekma z Grčijo bo 3. septembra ob 20.45, z Moldavijo pa tri dni pozneje ob 18.00. Slovenija igra v ligi narodov v ligi C in skupini 3, v kateri je še Kosovo. S slednjim se bodo Slovenci prvič merili 11. oktobra, do konca lige narodov pa bodo nato še tekme Moldavija - Slovenija (14. oktober), Slovenija - Kosovo (15. november) in Grčija - Slovenija (18. november). V ligo B bo po koncu napredoval zmagovalec skupine, zadnjeuvrščeni pa bo igral dodatne kvalifikacije za obstanek v ligi C.

Zbor reprezentance bo 30. avgusta, igralci pa bodo vadili na Brdu pri Kranju in v Stožicah. Obenem pa so na zvezi razkrili tudi to, da se bo izbrana vrsta 10. novembra v Sloveniji pomerila na prijateljskem obračunu z Azerbajdžanom.