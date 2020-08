Kot so za STA pojasnili na zavodu, je sodišče v sodbi zapisalo, da ministrstvo pri izdaji odločbe ni presojalo številnih dejstev glede prostorske in funkcionalne povezanosti cerkve in preostalega kompleksa Plečnikovih Križank. Po njihovih navedbah v praksi to pomeni, da bo moralo ministrstvo v ponovljenem upravnem postopku ponovno izvesti dokazni postopek in ugotoviti, kakšna je ta povezanost.

»Gre za to, da bo moralo ministrstvo za kulturo opraviti ogled prostorov, zaslišati stranki, na kraju samem ugotoviti, kakšen bi bil vpliv izvajanja sakralne dejavnosti na zmožnost nemotenega opravljanja festivalske dejavnosti itd.,« so pojasnili na zavodu.

Prepričani so, da je cerkev neločljiv del sicer enotnega in nedeljivega kompleksa: »Prepletenost prostorov, tako v funkcionalnem kot prostorskem smislu, je tako kompleksna, da so prostori Plečnikovih Križank nedeljivi. Tako v smislu dostopa, svetlobnega vpliva in nezmožnosti hkratnega izvajanja več dejavnosti.«

Po njihovih navedbah je cerkev v pravno nesporni lasti Mestne občine Ljubljana, Festival Ljubljana pa je njen upravljavec. Zavod sicer cerkve ni uporabljal od omenjene odločbe ministrstva iz leta 2017, napoveduje pa, da jo bodo ponovno začeli uporabljati za izvajanje festivalske dejavnosti, kot so jo uporabljali desetletja in kot je to predvidel Jože Plečnik.

Prior križniškega reda Janko Štampar odločitve sodišča za STA ni želel komentirati, z ministrstva pa morebitnega odziva zaenkrat niso posredovali.