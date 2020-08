Državna sekretarka na ministrstvu za zdravje Bregantova je opozorila, da skušajo nekateri starši neupravičeno zavlačevati s cepljenjem otrok, včasih tudi tako dolgo, da otroci vmes že zrastejo, v tem času pa ogrožajo vse ostale. Posledica tega so bile po njenih besedah tudi nekatere okužbe z ošpicami.

Sistem po njenih besedah po novem ne bo dopuščal takšnega zavlačevanja. Otroci, ki ne bodo cepljeni v skladu s programom cepljenja, tako ne bodo mogli biti vključiti v javni vrtec ali v javno sofinanciran zasebni vrtec, prav tako jih ne bo mogoče vpisati »v programe srednjih in visokošolskih zavodov ter fakultet s področja zdravstva, vzgoje in izobraževanja in socialnega varstva«. Necepljeni otroci se tudi ne bodo mogli udeležiti organiziranih letovanj, ki so financirana iz sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja. Še vedno pa bo mogoče necepljenega otroka vpisati v šolo, saj je ta po zakonu obvezna.

Vse omenjene omejitve po besedah Bregantove ne bodo veljale za otroke, ki jih ni mogoče cepiti zaradi objektivnih razlogov. O (ne)obveznosti cepljenja bo v tem primeru odločala posebna komisija, po odločitvi slednje pa bo podatek, da za otroka ni obvezno cepljenje, v elektronski sistem vnesel njegov pediater.

Pri določbah glede cepljenja so po besedah Bregantove krmarili med zaščito populacije in pravicami posameznika. »Nismo želeli bili preveč restriktivni, smo pa želeli zaščititi populacijo,« je dejala.