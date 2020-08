»Tisti, ki so upali, da bodo pogajanja hitro napredovala ta teden, so bili razočarani,« je povedal Barnier po sedmem krogu pogajanj. »In na žalost sem tudi jaz razočaran, zaskrbljen in presenečen,« je dodal.

Po oceni Barnierja trenutno pravočasne sklenitve dogovora ni na vidiku. »Preprosto ne razumem, zakaj tako zapravljamo dragoceni čas,« je povedal.

Frost pa je krivdo za zastoj pri pogajanjih pripisal Evropski uniji, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Po njegovem EU po nepotrebnem otežuje napredek, saj vztraja, da mora London najprej sprejeti pravila EU glede ribolova in konkurence, preden se lahko lotijo naslednjih področij. »Jasno je, da ga ne bo lahko doseči,« je dodal o dogovoru.

Vir pri Evropski uniji je za AFP dejal, da London namenoma prelaga najtežje točke pogajanj na konec, kar pa frustrira Bruselj. Prihodnji krog pogajanj se bo začel 7. septembra v Londonu.

V pogovorih sicer že več mesecev ni napredka. Barnier je že po koncu prejšnjega pogajalskega kroga konec julija ocenil, da je malo verjetno, da bosta London in Bruselj sklenila dogovor. London je obtožil, da ne pokaže pripravljenosti, da bi se v pogajanjih premaknili z mrtve točke.

Združeno kraljestvo je iz EU izstopilo konec januarja, a brexit se bo dejansko zgodil konec leta, ko se izteče prehodno obdobje, v katerem je država še vedno del notranjega trga in carinske unije, zato ljudje in podjetja na obeh straneh Rokavskega preliva izstopa še ne občutijo.

Če dogovora o novem sporazumu do konca leta ne bo, bodo trgovinski odnosi med stranema temeljili na minimalnih standardih Svetovne trgovinske organizacije (WTO), ki vključujejo carine.