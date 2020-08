Slabo uro za vstop čakajo na Dragonji in Jelšanah, do pol ure pa na mejnih prehodih Sečovlje in Starod.

Med potniki so večinoma tuji državljani. »Na mejnih prehodih pravijo, da je Slovencev zaenkrat bolj malo. Pričakujemo, da se bo do nedelje njihovo število močno povečalo,« je za STA povedala tiskovna predstavnica Policijske uprave Koper Anita Leskovec.

Vračanje Slovencev z dopusta na Hrvaškem pričakujejo predvsem v soboto in nedeljo. »Na to smo v policiji na mejnih prehodih pripravljeni. Policisti so okrepili svoje delo in ga tudi nekoliko prilagodili. Vsem, ki se bodo vračali domov, svetujemo strpnost v primeru daljših kolon ter spremljanje prometnih informacij in prehajanje meje v mogoče manj obremenjenih urah,« je še dejala.

Zastoji so tudi na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Trenutno je tam kolona vozil dolga en kilometer. Zaradi kontrole in zastoja občasno zapirajo predor Karavanke na gorenjski avtocesti proti Ljubljani, sporočajo s Prometno-informacijskega centra.

Po podatkih Hrvaškega avtokluba (Hak) je povečan promet na cestah ob hrvaški obali, mestnih prometnicah in obvoznicah, mostu med celino in otokom Krk, v trajektnih pristaniščih ter na Istrskem ipsilonu proti meji s Slovenijo. Pri Zagrebu je povečana gostota prometa pri cestninski postaji Lučko in naprej po avtocesti do izvoza za Karlovec v obe smeri.

Hrvaška je od polnoči na rdečem seznamu držav z več kot 40 okuženimi z novim koronavirusom na 100.000 prebivalcev, kar pomeni karanteno po vstopu v Slovenijo. Slovenci, ki so še na Hrvaškem, se lahko brez karantene vrnejo do ponedeljka do polnoči.