Resničnostne šove Temptation Island, ki so si jih zamislili na Nizozemskem, po vsem svetu snemajo že več kot 20 let, v njem pa mlade in lepe pare zaprejo v luksuzno vilo z bazenom skupaj z drugimi atraktivnimi samskimi moškimi in ženskami. Osrednje vprašanje šova je, ali so se pari sposobni upreti skušnjavi in ostati zvesti. Šov snemajo z 19 kamerami, okoli najetih vil pa so postavili zabojnike, iz katerih spremljajo dogajanje v vili. Različico s slavnimi tekmovalci so že posneli, zdaj so na vrsti »običajni« tekmovalci in tekmovalke.

Kot poročajo hrvaški mediji, se je v Mošćenici naselilo približno 130 članov ekipe, za potrebe snemanja pa so odprli tudi hotel Mediteran, ki je bil zaradi novega koronavirusa zaprt. Vsi člani ekipe so se pred prihodom na Hrvaško testirali, ves čas produkcije pa so v izolaciji, kar pomeni, da ne hodijo v bližnje restavracije ali gostilne. Ves čas snemanja se ekipa razkužuje in pazi na higieno, za doživetje dejanskega utripa Hrvaške pa se bodo sodelujoči morali vrniti kdaj drugič.