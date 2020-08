»Stavke so popolnoma zakonito in pomembno orožje proti režimu,« je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa dejala Tihanovska, ki se je zatekla v Litvo.

S stavkami, ki trajajo že dneve, želijo odvzeti oblasti gospodarske temelje. Tihanovska je danes svoje sodržavljane bodrila, naj ne obupajo in se ne pustijo ustrahovati.

Avtoritarno vodstvo države je delavcem namreč grozilo z odpuščanjem, če bodo stavkali. Opozicija medtem vztraja pri pravici do stavke. »Združite se,« je pozvala Tihanovska.

Že sedaj so po njenem zaradi enotnosti veliko dosegli. Obenem je spet ponudila pomoč vsem, ki bi bili zaradi stavke pahnjeni na rob preživetja. Doslej so namreč zbrali že veliko sredstev, s katerimi bi pomagali ljudem.

Lukašenko, ki ga sicer nikoli ne imenuje, skuša ljudem ukrasti državo, je opozorila. Cilj opozicije je, da se konča nasilje proti drugače mislečim, izpusti politične zapornike ter organizira svobodne in pravične predsedniške volitve.

Lukašenko je na volitvah 9. avgusta po podatkih državne volilne komisije osvojil 80 odstotkov glasov in se razglasil za zmagovalca. Opozicija pa verjame, da je zmagala Tihanovska in na to opozarja na protestih.