Največ novih okužb so v četrtek potrdili v ljubljanski občini, in sicer devet, tri v Trebnjem, po dve v Celju, Velenju, Vrhniki in Gornji Radgoni. Po eno okužbo so potrdili v občinah Rogaška Slatina, Šentjur, Dravograd, Lendava, Grosuplje, Lukovica, Vodice, Dolenjske Toplice, Laško, Štore, Izola, Brežice, Mirna, Kostanjevica na Krki, Muta, Grad, Poljčane in Škocjan, kažejo podatki Sledilnika za covid-19.

Skupaj so v Sloveniji doslej potrdili 2574 okužb, aktivnih pa je 341.

Med okužbami, zabeleženimi v zadnjih dneh, sta bili dve pri zaposlenih v Domu starejših Hrastnik. Kot so danes sporočili s hrastniške občine, so eno okužbo potrdili v sredo in eno v četrtek, s tem da omenjeni delavki nimata stalnega prebivališča v njihovi občini. Trenutno imajo v omenjenem domu aktivne okužbe pri 22 stanovalcih in šestih zaposlenih, medtem ko med občani zunaj doma niso zabeležili novih okužb že več kot tri tedne.