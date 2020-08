Zelo očitno je tudi, da se sedaj s pomočjo predsednice DeSUS Pivčeve pripravlja vzporedna stranka upokojencev, seveda pod okriljem SDS. Če pozorno poslušamo zadnje izjave Aleksandre Pivec, je očitno, da je ona podtaknjeno kukavičje jajce, ki bo razbila stranko DeSUS in bo svojo čredo pripeljala pod okrilje SDS. Volilni bazen 620.000 upokojencev je preveč vabljiv tudi za Janšo, ki ima že pripravljen scenarij za razbitje te stranke po Machiavellijevem načelu »deli in vladaj«.

DeSUS je stranka, ki je v Sloveniji najbolj izrabila in izdala svoje volilno telo, kar se zelo očitno kaže v padanju standarda upokojencev že od osamosvojitve dalje. Tako še danes ostajajo pokojnine zamrznjene zaradi desetletnega neusklajevanja. Po podatkih bi zaradi neustreznega usklajevanja s plačami in življenjskimi stroški že včeraj morali pokojnine dvigniti za 5,6 odstotka in za leto 2020 še za 3,3 odstotka. Skupaj bi se torej morale pokojnine uskladiti in dvigniti za 9,1 odstotka. Vendar o tem v tej stranki upokojencev sploh ni govora. Pivčeva in tudi njihovi poslanci tega v tej koaliciji sploh niso izpostavljali. Govorili so samo o ustanavljanju demografskega sklada, ki bi jim omogočil privilegirane funkcije pri upravljanju kapitala. Tudi demografski urad v Mariboru ne bo prinesel kakšnih bonitet upokojencem. Skratka, pri vsem tem naprezanju DeSUS gre bolj ali manj za osebne interese in bonitete posameznih prisklednikov.

DeSUS bo lahko obstal v slovenskem političnem prostoru samo tako, da nemudoma spremeni svojo politiko, ki bo res v interesu upokojencev. Žal pa dvomim, da so se v tej stranki sposobni odreči klientelističnim interesom posameznikov, ki so se dobro usidrali pri koritu.

Če sklenemo, vidimo, da bo ta koalicija uničila vsaj dve stranki. SMC je že dalj časa pod parlamentarnim pragom, sedaj pa se jim je pridružil še DeSUS. To je pač rezultat sodelovanja z Janšo, ki melje vse pred sabo. Pri tem se lahko vprašamo, kako kratkovidni so voditelji in člani teh strank, ki so si z odločitvijo za sodelovanje z Janšo privoščili takšen fiasko, ki ga je pred tem lahko napovedal že vsak gostilniški politični analitik.

Gorazd Cuznar, Črnomelj