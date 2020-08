Najboljši strelec Miamija je bil s 24 točkami Duncan Robinson, Dragić, ki je izgubil tudi štiri žoge, je bil z 20 točkami drugi strelec ekipe s Floride (met iz igre 9:18). Jimmy Butler je k zmagi dodal 18 točk. Na drugi strani je za Indiano 22 točk dosegel Victor Oladipo.

Miami je bolje odprl tekmo in po manj kot dveh minutah igre vodil z 12:3, potem pa je Indiana strnila svoje vrste, Miami ni bil pri metu, in dobila četrtino s 24:22. Miami je v vodstvo znova prišel sredi drugega dela igre, ko je za tri točke in vodstvo s 36:33 zadel Kelly Olynyk. Tudi nadaljevanja polčasa, ki ga je z 51:46 dobila vročica, je bil izenačeno. Dragić je do odmora dosegel štiri točke, dve podaji in skok.

Na začetku drugega polčasa pa je bil Ljubljančan z osmimi točkami eden ključnih igralcev, da je Miami s 13 točkami prišel do najvišje prednosti na tekmi (72:59) do tistega trenutka. Vročica je v nadaljevanju prišla še to višje prednosti, na koncu pa dobila četrtino s 37:31 in v zadnji del tekme vstopila z 11 točkami prednosti (88:77).

V zadnjih 12 minutah Miami ni dovolil preobrata in je tekmo varno pripeljal do konca ter ga do uvrstitve v konferenčni polfinale ločita še dve zmagi.

Ekipi se bosta v tretji tekmi prvega kroga končnice srečali v soboto ob 21.30 po srednjeevropskem času.