Ob vedenju, da je med zahtevami za umik tudi tista, enoglasna, vseh petih poslancev DeSUS in pa predsednika strankinega sveta ter kolega v vladi, ministra za zdravje Tomaža Gantarja, že sama v naslovu citirana izjava govori o tem, da v politiki gospa nima več kaj iskati, ker ne pozna osnovnih postulatov in pravil tega poklica.

Brani se s tem, da naj bi bila žrtev zarote nekih ozadij, pod taktirko predhodnika na čelu stranke, umaknjenega iz javnega življenja, Karla Erjavca, da jo na terenu članstvo podpira, ker da ni podleglo tej histeriji, kot ji pravi, išče podporo pokrajinskih odborov (v enih jo prejme, v drugih ne), in da je po pravilih stranke edini, ki jo lahko zamenja, organ, ki jo je izvolil, torej kongres. Nihče drug, svet, ki ga vodi Gantar in ki je vendarle najvišje telo med kongresoma, najmanj. In se z ene ter druge strani vrstijo interpretacije statutarnih določil, ki naj bi ta vozel odmotale. Medtem pa je stranka, po zadnji anketi Vox populi, če bi se volitve zgodile zdaj, že izven ponovnega vstopa v državni zbor, prvič odkar obstaja, to je 20 let.

Ne, gospa Pivčeva, tako se v politiki ne dela, tako se težave, ko pride do notranjih sporov in razprtij v kateri koli stranki, ne razrešujejo, tudi ko bi bila vsa resnica in ves prav na vaši strani, tudi ko »težava« ne bi bila vi, ampak vsi drugi strankini deležniki, pa zraven vsi mediji, tudi ko bi vas podprli vsi lokalni odbori, tudi ko bi šlo res za montirano zadevo oziroma za zaroto, od samega Boga zrežirano. Ko ti javno mnenje pove, da stranke ni več, se zgodba konča.

Sicer nečesa očitno ne razumete in bi vam vaš glavni pribočnik za odnose z javnostmi, danes upokojeni, a izkušeni mariborski novinar RTV Janez Ujčič, moral zadevo pojasniti. Pa pustiva ob strani kolego Gantarja, ki je po položaju, ki ga zaseda v stranki (predsednik sveta), hierarhično vendarle takoj za vami in je v javnosti veliko bolj priljubljen. Reciva, da njegovo mnenje, njegov poziv k vašemu odstopu in njegova namera, da vas k temu prisili z nezaupnico sveta, ne štejejo, in se ozriva na vaše strankine sopotnike v parlamentu. Tu sta začetek in konec vaše politične misije. Prišlo je do razkola s celotno poslansko skupino. Potem ko nikogar od petih poslancev niste prepričali z razlago dogodkov na Krasu in v Izoli, ko tudi računov in drugih dokazil vašega prav niso hoteli videti in je sledil poziv k umiku, je bilo zgodbe z vašim političnim preživetjem v stranki konec.

Pravite, da vas lahko razreši le kongres, in reciva, da po nekem čudežu tega ne stori, da vam izreče celo stoodstotno podporo oziroma odžene »prevratniške« poslance. Iz državnega zbora pa jih ne zmore odgnati nihče, lahko jih stranka le izpiše iz članstva ter iz nadaljnjih kandidatur, pri čemer je jasno, da bodo brez strankinega zaledja Jurša in kolegi ali šli vsak po svoje ter se pridružili drugim poslanskim skupinam oziroma strankam, ali bodo ostali skupaj kot neodvisni ali pa bodo morda celo poiskali podporo za ustanovitev nove stranke, recimo DeSUS-2, v kar sicer malo verjamem, glede na leta, ki jih nosijo s seboj. V vsakem primeru pa DeSUS in njegovih petih glasov v sedanjem parlamentarnem mandatu ne bo več! In dvomim, da vas bo v takih razmerah gospod Janša obdržal v vladi, ki si bo morala pomagati s predanim Jelinčičevim SNS ali z napornim sprotnim trgovanjem z bivšimi poslanci DeSUS. Na naslednjih volitvah pa, demografski sklad gor ali dol, ne bo več ne njih, ne vas, ne stranke. Le še grenak spomin.

Aurelio Juri, Koper